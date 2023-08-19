القابضة للمياه تستكمل مرحلة التقييم لجائزة التميز الداخلى بالشراكة مع يونيسف



قال المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن جائزة التميز الداخلى للشركة والتى تم اطلاقها هذا العام فى مجالى خدمة العملاء والخط الساخن، تأتى ضمن منظومة التطوير والارتقاء بمعدلات اﻷداء كأحد اﻷهداف التي تتبناها الشركة القابضة والتى تعزز من قدرة الشركة القابضة وشركاتها التابعة على المنافسة في الجوائز اﻹقليمية والدولية، وتعد فرصة حقيقية لتطوير المورد البشرى، وتحسين الأداء على مستوى الفرد والشركة، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكر الدكتور صلاح بيومى، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة حريصة على تطبيق هذا المشروع للوقوف على نقاط التميز الحالية وتطويرها، وتعزيز روح الابتكار والإبداع والمكافأة على التميز، نشر ثقافة الجودة والتميز، تحقيق معدلات أفضل لرضاء المواطنين.

ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب عبد العزيز، مدير إدارة المياه والإصحاح البيئى "يونيسف في مصر" التعاون المستمر والممتد بين الشركة و"يونيسف في مصر"، فى مجالات رفع كفاءة العاملين بإدارات خدمة العملاء والخط الساخن، والتى تعد من أهم آليات وقنوات التواصل بين الشركة القابضة والمواطنين، والمعنية باستقبال وحل الشكاوى، بالإضافة إلى التعاون المستمر فى مجالات التوعية والإعلام والمشاركة المجتمعية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لتكوين روابط وشراكات قوية ومؤثرة بين الشركة وقادة الرأى والمنظمات الغير حكومية بما يعود بتقديم خدمة أفضل للمواطنين. وأضاف أنه استكمالا لتلك الشراكة الممتدة والفعالة والتى كان أحد ثمارها اطلاق برنامج DROPS " Digital Reporting & Operational Planning System" منظومة رقمية لميكنة المهام والتخطيط والمتابعة والرقابة على أداء العاملين، حرصت "يونسيف في مصر" على المشاركة فى تلك المبادرة الهامة "جائزة التميز الداخلى للشركة القابضة" والتى تؤثر بشكل مباشر فى بناء القدرات ورفع كفاءة الأداء المؤسسى للعاملين بمجالى خدمة العملاء والخط الساخن.

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كشف المهندس عبد الرءوف الغيطى رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن تفاصيل أعمال تنفيذ محطات الصرف الصحى بالمدينة والخطوط الملحقة بها.

وتفقد المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس الجهاز، الأعمال المتبقية من محطة الصرف الصحى (رقم 11) وخط الطرد الملحق بها والذي يقوم بنقل مياه الصرف الصحى بمنطقة الاندلس وامتداد الأندلس إلى محطة (رقم 12) ومنها لمحطة الصرف الصحى امتداد المستثمرين ومنها لمحطة المعالجة بالمدينة وذلك لحل مشكلة الصرف بمنطقة الأندلس.

كما تابع أعمال تنفيذ محطة الصرف الصحى بقطع أراضي بيت الوطن (امتداد النرجس) لنقل مياه الصرف الصحى بالمنطقة إلى محطة جنوب المستثمرين.

واستمرت الجولة بتفقد أعمال تنفيذ محطة رفع داخل محطة المعالجة (انتك) بخط الطرد الخاص بها حتى محطة رفع الصرف الصحى المقاولون العرب يشمل المشروع محطة رفع بطاقة ٤٥٠ لتر ثانية وخط طرد قطر ٦٠٠مم وبطول ١٢٠٠ م ط وذلك لزيادة قدرة المحطة على استيعاب كميات مياه الصرف الصحى الواردة لها من التجمع الثالث وتفادى المشاكل السابقة التي كانت تحدث بسبب كميات المياه الزائدة عن طاقة المحطة.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مسئولى أجهزة مدن: الشيخ زايد، والشروق، والعبور، وبني سويف الجديدة، قامت بشن حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والظواهر العشوائية، مشددا على أن هناك تعليمات بالمرور اليومي في مختلف الأحياء، لرصد أي مخالفة، والتعامل معها بكل حسم.

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