عقدت دورة تدريبية بمقر أكاديمية الشرطة لطلبة وطالبات كلية الشرطة بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات؛ فى إطار التطوير والتحديث الذي تقوم به وزارة الداخلية فى شتى المجالات ومنها الناحية العلمية والثقافية.

دورة تدريبية بأكاديمية الشرطة للطلبة والطالبات عن معاملة السجناء ( صور)

دورة تدريبية بأكاديمية الشرطة للطلبة والطالبات عن معاملة السجناء ( صور)



وتعرف خلالها الطلبة والطالبات على ماهية قواعد الأمم المتحدة (نيلسون مانديلا) لمعاملة السجناء من خلال دراسة التطور التاريخي لقواعد معاملة السجناء والإلمام بالمبادئ الأساسية المنظمة لتلك القواعد، وتم استعراض بعض تجارب الدول فى آلية التفتيش الداخلية كما ورد بكتيب تقييم مدى الامتثال لقواعد "نيلسون مانديلا" قائمة لآليات التفتيش الداخلية، وفهم حقوق النزلاء ومعاملتهم وفقا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي وقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء.

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دورة تدريبية بأكاديمية الشرطة للطلبة والطالبات عن معاملة السجناء

وفي ختام الدورة تم استعراض أهم الإنجازات الوطنية فى مجال تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل بالوزارة والذى إنعكس على الطلبة والطالبات بمزيد من التثقيف والفهم والوعي بالقواعد الدولية والأممية فى مجال معاملة السجناء للوصول إلى تطوير أداء هؤلاء الطلبة بمجرد انخراطهم فى مجالات العمل الأمنى فى المستقبل القريب عقب التخرج.