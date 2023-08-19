السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط عنصر إجرامى يدير وكرًا لتجارة البانجو والهيروين فى أولاد صقر

ضبط عنصر اجرامى يدير
ضبط عنصر اجرامى يدير وكرًا لتجار البانجو والهيروين فى أولاد

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية باشراف اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر) حال تواجده بدائرة المركز، وضبط بحوزته (بندقية خرطوش وطلقات من ذات العيار - كمية لمخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – دراجة نارية).
 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى والدراجة النارية لسهولة تنقلاته لترويج تجارته غير المشروعة. 
 

Advertisements

 

 

ضبط عنصر اجرامى يدير وكرًا لتجار البانجو والهيروين فى أولاد صقر 

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ 50 ألف جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

هشم رأسه بالفأس، مقتل مزارع على أيدي نجل شقيقه في الدقهلية

ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في الغربية 

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اولاد صقر مخدر الهيروين مخدر البانجو مديرية امن الشرقية قطاع الأمن العام

مواد متعلقة

هشم رأسه بالفأس، مقتل مزارع على أيدي نجل شقيقه في الدقهلية

ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في الغربية 

القبض على سيدة و3 آخرين هاربين من تنفيذ 141 سنة سجن بـ 3محافظات

ضبط عنصر إجرامى لتزوير الوثائق المنسوبة للأحوال المدنية

ضبط شخصين بالجيزة وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة

تحرير 2045 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني و559 مخالفة لقائدي الدراجات النارية

مصرع عروس وسائق وإصابة العريس إثر انقلاب سيارة بالترعة في منشأة القناطر

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة وتحويلات لتنفيذ القطار السريع

الأكثر قراءة

خطوة من الأهلي بعد طلب القندوسي فسخ عقده

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث

من المؤبد إلى العفو الرئاسي، كيف خرج أحمد دومة إلى الأسفلت؟

الحكومة تكشف حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة

بيريرا يرفض الانتقال لفيلا في 6 أكتوبر

أحمد القندوسي يوجه صدمة للأهلي

امرأة سعودية تطارد قردا اختطف رضيعها (فيديو)

الزمالك يوجه الشكر لـ هتلر ومفاضلة بين أحمد الأحمر وحسين زكي لتولي تدريب فريق اليد

Advertisements

منوعات

المزيد

بيع صقر سعودي في مزاد بـ500 ألف ريال

مقبرة قروش نافقة تثير رعب سكان ولاية ايداهو الأمريكية

امرأة سعودية تطارد قردا اختطف رضيعها (فيديو)

بعد فيديو الفضائح، رئيسة وزراء فنلندا السابقة تظهر بملابس مثيرة فى مهرجان موسيقي (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث في سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم السبت

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

بكام اليورو، استقرار سعر اليورو في تعاملات الصباح اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 19-8-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

تعرضك للحبس وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه.. 10 محظورات للسكك الحديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية اللؤلؤ في المنام وعلاقته بالسعادة والفرح وزوال الهم والغم

علي جمعة: استخدام زجاجات الخمر الفارغة في الشرب والزينة ليس حراما (فيديو)

لجنة الفتوى توضح وقت صلاة الوتر إذا صليت المغرب والعشاء جمع تقديم

المزيد
الجريدة الرسمية