ضبط عنصر إجرامى يدير وكرًا لتجارة البانجو والهيروين فى أولاد صقر

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية باشراف اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر) حال تواجده بدائرة المركز، وضبط بحوزته (بندقية خرطوش وطلقات من ذات العيار - كمية لمخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – دراجة نارية).



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى والدراجة النارية لسهولة تنقلاته لترويج تجارته غير المشروعة.



Advertisements

ضبط عنصر اجرامى يدير وكرًا لتجار البانجو والهيروين فى أولاد صقر

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ 50 ألف جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ