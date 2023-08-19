السبت 19 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط صاحب شركة غسل 2.8 مليون جنيه حصيلة الكسب غير المشروع

مباحث الاموال العامة،
مباحث الاموال العامة، فيتو

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة غسل  2.8  مليون جنيه حصيلة الكسب غير المشروع  فى الإسكندرية.

 

غسل الأموال 

 قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات السياحة والفنادق "مملوكة للدولة" وعدم التزامه بسداد قيمة العائد المستحق للشركة والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة و امتناعه عن سداد تلك المديونية الأمر الذي مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

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وكشفت التحقيقات محاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات) فضلًا عن إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية بإيداعه بحسابات خاصة به ببعض البنوك وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (2,800,000 اثنان مليون وثمانمائة ألف جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

 

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