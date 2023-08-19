السبت 19 أغسطس 2023
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منوعات

بيع صقر سعودي في مزاد بـ500 ألف ريال

صقر سعودي، فيتو
صقر سعودي، فيتو

تشتهر المملكة العربية السعودية بهواية تربية الصقور وبيعها لأنها تستخدم في  الصيد بالصحراء، وشهدت منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور شمال مدينة الرياض بيع أغلى صقر حر في الشرق الأوسط من تفريخ سعودي بنصف مليون ريال، ليحطم الرقم المسجل بـ270 ألف ريال.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مبيعات منصة المزاد قاربت حاجز المليون ونصف المليون ريال. وكانت البداية مع الصقر الأول فرخ حر لـ"مركز النادر للصقور"، وبدأت المزايدة عليه بخمسين ألف ريال قبل أن يتم بيعه بنصف مليون ريال.

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ويقدم  نادي الصقور السعودي نخبة الصقور في منصة المزاد، وتتم المنافسة عليها وسط بث مباشر عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث وحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، فيما يعلن النادي عن الصقور المعروضة قبيل إقامة كل ليلة مزاد.
 

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