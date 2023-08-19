ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالقليوبية
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ) لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمسكنه، وعثر بداخلها على ( 6 فرد محلى وعدد من الطلقات – مجموعة من أجزاء الأسلحة النارية وأدوات التصنيع).
و بمواجهته اعترف بإدارته ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومُتجرى الأسلحة النارية غير المرخصة والقائمين على إدارة ورش تصنيع الأسلحة النارية.
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