السبت 19 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط تشكيل عصابي لسرقة ماكينات الري بالبحيرة

ضبط تشكيل عصابي لسرقة
ضبط تشكيل عصابي لسرقة ماكينات الري بالبحيرة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من ( 9 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركزى شرطة بدر وكوم حمادة "بينهم عميلان سيئ النية") تخصص نشاطهم الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات ماكينات وخراطيم الرى من الأراضى الزراعية.

 

ارتكبوا 16 واقعة.. سقوط تشكيل عصابي  لسرقة ماكينات الري بالبحيرة

 

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وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 16 واقعة سرقة بدائرة مركز شرطة بدر وأرشدوا عن المسروقات ( 6 ماكينات وكميات من خراطيم الرى- السيارتين "المستخدمتين فى إرتكاب الوقائع" - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

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سيدتان وعاطلان يسرقون خزينة شركة لخدمات الطباعة فى العمرانية

وعلى جانب آخر كشفت الأجهزة الأمنية  بالجيزة، ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل مقر إحدى الشركات بالجيزة وضبط مرتكبى الواقعة. 

وكان قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من (شخصين- شريكان بشركة تجارة وتوريدات خامات طباعة) باكتشافهما سرقة مبلغ مالى من داخل مقر الشركة كائن بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص من بينهم سيدتين"لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، حيث أقرت إحداهم بارتباطها بعلاقة صداقة وجيرة بسيدة تعمل بذات الشركة وعلمها باحتفاظها بنسخة من مفتاح الشركة فعقدت العزم على السرقة بالاشتراك مع باقى المتهمين، وفى سبيل ذلك قامت بمغافلة صديقتها واصطناع مفتاح أخر، وتوجهت وبصحبتها باقى المتهمين لمقر الشركة وسرقة المبلغ المالى المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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قطاع الأمن العام ضبط تشكيل عصابي سرقات ماكينات وخراطيم الرى سرقة ماكينات الرى بالبحيرة

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