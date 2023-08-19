استعدادا للحرب، النيجر تبدأ في إجراءات عسكرية عاجلة

اتخذ الجيش في النيجر عدة إجراءات عسكرية، وذلك استعدادا لأي تدخل عسكري من قبل قوات الإيكواس، خاصة بعد إعلان المجموعة أنها اتفقت على التدخل لاستعادة النظام الدستوري في البلاد.



استعدادات عسكرية مكثفة في النيجر

وبدأت مراكز التجنيد العسكرية في النيجر في استقبال المتطوعين لمساعدة الجيش في مواجهة التهديد المتزايد لغزو محتمل من قبل "إيكواس"، حيث تهدف السلطات إلى تجنيد عشرات الآلاف من المتطوعين في جميع أنحاء البلاد للانضمام إلى الوحدات القتالية بالإضافة إلى الوحدات اللوجستية الطبية والفنية والهندسية للقوات المسلحة النيجيرية.

وتجدر الإشارة إلى أنه يوم الخميس الماضي، نشرت سلطات النيجر، قوات عسكرية بالقرب من حدود البلاد مع نيجيريا وبنين.

وبالأمس الجمعة أعلنت مجموعة دول غرب أفريقيا "إيكواس" عن الاتفاق على اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر لكنها رفضت تحديده بدقة.

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وقالت مجموعة إيكواس في البيان الصادر عنها: "اتفقنا على كل ما يتطلبه التدخل العسكري في النيجر.. ومستعدون للتدخل بأي وقت"، لافتة إلي أن كل الخيارات على الطاولة بشأن التعامل مع الأزمة في النيجر.

وأكدت مجموعة إيكواس في بيانها على استعداد جميع قواتها للتدخل في النيجر، مشددة على أنها بانتظار الأمر فقط، موضحة أن التدخل العسكري ليس خيارها المفضل لأزمة النيجر لكنها مضطرة لذلك، مطالبة قادة الانقلاب بإطلاق سراح الرئيس المعزول محمد بازوم وعائلته فورا.

واجتمع قادة جيوش دول غرب إفريقيا لليوم الثاني والأخير من المحادثات، في أكرا عاصمة غانا، اليوم، لبحث تفاصيل تدخل عسكري محتمل في النيجر إذا أخفقت الدبلوماسية في إنهاء الانقلاب العسكري هناك.

إيكواس تكشف مصير التدخل العسكري في النيجر

وفي وقت سابق، قال مسؤول في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" خلال افتتاح اجتماع لرؤساء أركان غرب أفارقة في أبوجا إن التدخل العسكري في النيجر سيكون "الخيار الأخير".