بوريكنا فاسو تهدد بالانسحاب من الإيكواس بسبب النيجر

أعلن كاسوم كوليبالي، وزير دفاع بوركينا فاسو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، أن بلاده ستدعم النيجر في مواجهة أي عدوان مشيرا إلى التدخل العسكري من قبل قوات الإيكواس



مالي وبوركينا فاسو تنشران طائرات وقوات في النيجر

وقال وزير دفاع بوركينا فاسو في تصريحات صحفية، إن بلاده على استعداد للانسحاب من مجموعة "إيكواس" لأن سياستها تجاه النيجر غير منطقية.

وحذر كاسوم كوليبالي من تزايد نشاط الجماعات الإرهابية في المنطقة إذا غرقت النيجر في الفوضى، مؤكدا أن بلاده ستدعم النيجر ضد أي "عدوان".

وفي وقت سابق أعلنت "إيكواس" اتخاذها قرارًا بالتدخل في النيجر وتحديد موعد لذلك، وعلى نفس الصعيد اتخذت دولتان معارضتان للخيار العسكري، خطوات في الاتجاه المعاكس.

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الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا

وأعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الجمعة أنها "مستعدة للتدخل" في النيجر، وأنها حدَّدت موعد العملية العسكرية، لكنها تحدثت عن "احتمال" إيفاد بعثة دبلوماسية إلى نيامي السبت.

وردًّا على تلك الخطوة، نشرت بوركينا فاسو ومالي طائراتهما المقاتلة على أراضي النيجر، تعبيرًا عن التضامن مع هذا البلد وصد أي اعتداء، بحسب قناة RTN النيجرية.

وقالت القناة المحلية، إنه من خلال تمركز طائراتهما في النيجر، فإن بوركينا فاسو ومالي "تنفذ التزاماتها الواردة في بيان التضامن المشترك" مع النيجر، بهدف "صد أي نوع من الاعتداء على النيجر".

وفي نهاية يوليو، أعلنت سلطات بوركينا فاسو ومالي في بيان مشترك أنها ستعتبران أي تدخل عسكري في النيجر بمثابة إعلان حرب ضدهما. ووعدت بـ"اتخاذ تدابير للدفاع عن النفس لدعم القوات المسلحة وشعب النيجر".

وبحسب قناة RTN النيجرية، فإنه عقد اجتماع في نيامي بين ضباط الأركان العامة لمالي وبوركينا فاسو والنيجر "لوضع اللمسات الأخيرة على خطة لصد العدوان الغير القانوني الذي تصورته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".

