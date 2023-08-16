قوات الاحتلال تفجر مقر فتح ومنزل مواطن فلسطيني في نابلس وتصيب 93 شخصا (فيديو)

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية فجرت فجر اليوم الأربعاء، مقر حركة فتح ومنزل عائلة المواطن فلاح أبو حمدان، وذلك قبل انسحابها من مخيم بلاطة جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت إلى أن اشتباكات مسلحة دارت بين مجموعة من المسلحين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية التي أغلقت مداخل مخيم بلاطة تزامنا مع اقتحامه.

استهداف القوات المقتحمة

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية من بيت فوريك باتجاه مخيم بلاطة، حيث تم استهداف القوات المقتحمة بإطلاق نار وعبوات ناسفة محلية الصنع.

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ولم تتورع قوات الاحتلال الإسرائيلية عن إطلاق الرصاص تجاه الطواقم الصحفية خلال تغطيتها اقتحام مخيم بلاطة، ووفقا للهلال الأحمر، فإنه تم تسجيل 8 إصابات بالرصاص الحي بينها إصابة خطيرة جدا، و85 إصابة بالاختناق بالغاز خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمنطقة قبر يوسف ومخيم بلاطة شرق نابلس، والاعتداء على الطواقم الطبية ومنعهم من الوصول لمصاب بالقرب من حاجز حوارة جنوب المدينة.

جيش الاحـ ـتلال ينشر مقطعا لتفجير مبنى في مخيم بلاطة فجر اليوم يدعي أنه كان معملا للعبوات المتفجرة pic.twitter.com/85wcHCW6ps — قناة القدس (@livequds) August 16, 2023

وجراء الاعتداءات الإسرائيلية، أصيب العديد من المواطنين الفلسطينيين، بالرصاص والاختناق فجر اليوم الأربعاء، بينما تم تفجير منزل ومقر لحركة فتح، إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس.

حصيلة المواجهات مع قوات الاحتلال

وذكرت مصادر طبية بجمعية الهلال الأحمر، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن حصيلة المواجهات مع قوات الاحتلال في محافظة نابلس، تضمنت إصابة بالرصاص الحي في الصدر، وهي خطرة جدا، وإصابتان بشظايا رصاص حي نقلتا إلى المستشفى، وأربع إصابات بشظايا رصاص حي وعولجت ميدانيا، وإصابة بالرصاص الحي وتم اختطافها من الطواقم الطبية من قبل قوات الاحتلال، و85 حالة اختناق بالغاز تم علاجها ميدانيا، وإخلاء طفل سقط في منزل اقتحمته قوات الاحتلال، وإصابة بقنبلة غاز في الرأس، وعولجت ميدانيا، وإصابتان جراء السقوط وعولجتا ميدانيًّا.

وأعلن الهلال الأحمر، في بيانه، أن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية واعتدت عليها في مفرق بركة وإسكان الأطباء، وعرقلت دخولها الى مخيم بلاطة لإسعاف إحدى الإصابات التي نقلت لاحقا إلى المستشفى الوطني.

استهداف مباشر للمستوطنين

من جانبها، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن "كتيبة بلاطة" نفذت عملية نوعية غير مسبوقة من قبل في استهداف مباشر للمستوطنين أثناء صعودهم إلى الباصات بالقرب من حاجز حوارة للدخول إلى نابلس والاشتباك مع القوات المتواجدة هناك.

وأشارت إلى أنه تم استهداف الآليات الإسرائيلية المتوغلة شرقي مدينة نابلس بالعبوات الناسفة محلية الصنع، تزامنا مع سماع صوت صليات من الرصاص.

مزاعم بوجود مختبر للمتفجرات في مخيم بلاطة

من جانب آخر، زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن مقاتلي الجيش الإسرائيلي والقوات الخاصة دمروا الليلة مختبرا للمتفجرات كان يحتوي على متفجرات جاهزة للاستخدام في مخيم بلاطة في نابلس.

وأكد المتحدث أنه خلال العملية، أبطلت القوات عبوة ناسفة كانت موضوعة في محور مدخل مخيم بلاطة وكانت جاهزة للتشغيل، مشيرا إلى أن "المشتبه بهم قاموا بإلقاء الحجارة أثناء العملية وألقوا متفجرات وأطلقوا النار على قوة جيش «الدفاع» الإسرائيلي الذي رد بإطلاق النار على المسلحين. ولم تقع إصابات بين القوات".