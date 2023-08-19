ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في الغربية
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط تشكيل عصابى ضم عنصرين إجراميين (مقيمان بدائرة قسم شرطة زفتى "لهما معلومات جنائية") تخصص نشاطهما الإجرامى فـى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة وقص الضفيرة".
ضبط شخصين كونا تشكيلًا عصابيًا لسرقة الدراجات النارية بالغربية والدقهلية
وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما 8 وقائع سرقة بدوائر (قسم شرطة زفتى، مركزى شرطة "زفتى، طنطا" بالغربية - مركزى شرطة" ميت غمر، أجا بالدقهلية")، وأرشدا عن المسروقات ( 8 دراجات نارية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
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