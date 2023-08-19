القبض على سيدة و3 آخرين هاربين من تنفيذ 141 سنة سجن بـ 3محافظات
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية فى ضبط سيدة و3 آخرين هاربين من 141 سنة سجن فى قضايا" تبديد" وأخطرت النيابة العامة.
ضبط 4 هاربين من أحكام قضائية
وشملت ضبط كلٍ من سيدة - مقيمة بدائرة مركز شرطة الجمالية بالدقهلية) هاربة من تنفيذ (124) حُكم بتهم "شيك، تبديد، إيصال أمانة" بإجمالى مدد حبس 24 سنة.
كما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) هارب من تنفيذ (62) حُكم بتهم "تبديد" بإجمالى مدد حبس 75 سنة.
كما ضبط ( أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ) هارب من تنفيذ (61) حُكم بتهم "تبديد" بإجمالى مدد حبس 23 سنة.
وتم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ) هارب من تنفيذ (42) حُكم بتهم "تبديد" بإجمالى مدد حبس 19 سنة وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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