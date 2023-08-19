السبت 19 أغسطس 2023
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سياسة

تحرك برلماني بشأن أزمة غرامات التأخير على البضائع المحتجزة بالموانئ

أزمة المستوردين بسبب
أزمة المستوردين بسبب تكدس البضائع في الموانئ

تقدم مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن آليات التعامل تجاه غرامات التأخير على البضائع المحتجزة بالموانئ.

ارتفاع غرامات التأخير على البضائع المحتجزة

وأكد أن هناك شكاوى من عدد من رجال الصناعة تدور حول ارتفاع غرامات التأخير على البضائع المحتجزة بالجمارك نتيجة تأخر تدبير الاعتمادات المستندية اللازمة للإفراج، موضحا أن هناك شركات تكبدت ما يتجاوز 200 ألف دولار غرامات لشركات الشحن، على الرغم أنها تعود إلى أسباب خارجة عن إرادتهم كتدبير البنوك الحصيلة الدولارية المطلوبة وفتح الاعتمادات المستندية.

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تكبد الشركات غرامات مالية كبيرة 

 وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن غرامات التأخير أدت إلى تكبد الشركات غرامات مالية كبيرة تصل في بعض الأحيان لدفع غرامات توازي قيمة البضاعة؛ بما ينعكس على المنتج النهائي مؤكدًا أن السوق لم يعد يستوعب ارتفاعات سعرية جديدة خلال الفترة الحالية لأن ذلك يضاعف من حالة الركود.

زيادة الأعباء على الصُناع والمصدرين المصريين

وحذر النائب من أن ارتفاع تكلفة غرامات التأخير سيزيد من الأعباء على الصُناع والمصدرين المصريين في الوقت الذي نحتاج فيه إلى استمرار دوران عجلة الإنتاج، كما ستؤدي الارتفاعات المتتالية في الغرامة إلى تمرير هذه الزيادات على المنتج النهائي الذي يتحمله المواطن في النهاية، كما سينعكس بالسلب على المصانع التي قدر تتخذ قرار بوقف الإنتاج أو تخفيض الطاقة الإنتاجية.

أسعار الخامات اللازمة للمصانع ومدخلات الإنتاج

وأوضح، أن أسعار الخامات اللازمة للمصانع ومدخلات الإنتاج تشهد ارتفاعات سعرية مدعومة بغرامات التأخير، وبالتالي سيؤثر على وفرة المعروض من المنتجات في السوق المحلي.

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وطالب عضو مجلس النواب، وزارة المالية حل المشكلات التي تواجه الشركات في مصر وفي مقدمتها غرامات التأخير وتأخر الإفراجات الجمركية والتيسير على الصُناع والمصدرين.

 

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البضائع المحتجزة مجلس الوزراء الماليه مجلس النواب النواب

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