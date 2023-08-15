الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الحكومة تدرس تسوية مديونيات المنشآت العلاجية وإعفائها من غرامات التأخير في السداد

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فيتو

قدم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بعض المقترحات التي من شأنها المساهمة في تسوية المديونيات على بعض المنشآت العلاجية لجهات مختلفة، وإعفائها من غرامات التأخير في السداد، من خلال التفاوض مع الجهات واتخاذ إجراءات تنفيذية في بعض القرارات الصادرة مسبقا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بالدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات التي تقوم بها الوزارة بهدف النهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتحديث اللوائح المنظمة للعمل في جميع قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها.

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وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الحيوي للوزارة في تقديم الخدمة الطبية المتميزة لجميع المواطنين، ورفع العبء عن كاهل المرضى غير القادرين، من خلال خدمات العلاج على نفقة الدولة، ودعم العلاج المجاني، وإنهاء قوائم انتظار الجراحات العاجلة والحرجة.

اتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية العلاجية لزيادة مؤشرات التعافي

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة اتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية العلاجية لزيادة مؤشرات التعافي، ومنع الأمراض السارية وغير السارية، والعمل على رفع كفاءة الفرق الطبية علميًا وفنيًا وماديًا وتبادل الخبرات البحثية والعلمية، ودعم جهود توفير مستلزمات التشغيل لجميع المستشفيات والجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

موقف المستشفيات والمنشآت التي تُقدم الخدمات الطبية للمواطنين


وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار موقف المستشفيات والمنشآت التي تُقدم الخدمات الطبية للمواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها 360 مستشفى، بينها 161 مستشفى مركزيًا، و52 مستشفى عامًا، و147 مستشفى نوعيا، بالإضافة إلى 5 آلاف و426 وحدة رعاية أولية.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن الوزارة تعمل على الارتقاء بالخدمة المقدمة للمريض المصري، وتحديد قيم عادلة للخدمات المقدمة في العيادات الخارجية أو الأقسام الداخلية، بالإضافة إلى توفير عائد مادي مناسب لأعضاء المهن الطبية، لاستقطاب تلك الفئات للعمل بالمنشآت الطبية التابعة لوحدات الإدارات المحلية.

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