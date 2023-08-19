السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط شخصين بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بمدينة نصر

ضبط متهمين، فيتو
ضبط متهمين، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفي في  مدينة نصر .

وتلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنوا من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية").

بمواجهتهما بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اعترفا بمزاولتهما نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

Advertisements

 

وبمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، والمبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهما الإجرامى.
 

 وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

قانون البنك المركزي

ورصد قانون البنك المركزي قيمة النقد الأجنبي، ومن بينها الدولار، التي يمكن اصطحابها أو دخولها أثناء السفر، حيث نص على أنه إذا كنت تحمل نقدا أجنبيا يزيد على 10000 دولار "عشرة آلاف دولار أمريكي" أو ما يعادلها من العملات الأخرى فيجب القيام بالإجراءات التالية، تجنبًا للمسائلة القانونية ومصادرة الأموال التي بحوزتك:

- الإقرار لدى الجمارك بالمبلغ الذي بحوزتك إذا تجاوز 10 آلاف دولار، دون أي مسائلة قانونية، وذلك حفاظا على كافة حقوقك القانونية.


- لكن لم يضع القانون قيودًا على قيمة الدولارات التي يحملها الشخص من أى من الوسائل البنكية "فيزا بنك - شيكات سياحية وغيرها".


- أما فيما يتعلق بقيمة الأموال والنقدي المحلي التي يمكن أن يصطحبها المسافر، فتصل إلى 5000 جنيه مصر، وذلك بحد أقصى، في حين يصل النقد الأجنبي الدولار وغيرها من العملات ما يوازي 10 آلاف دولار.

 

السفر بالدولار دون الإفصاح جريمة 

وبموجب قانون البنك المركزي يعد عدم الإفصاح عن النقد الأجنبي أثناء السفر أو العودة، تعامل خارج البنوك المعتمدة أو الأماكن المصرح بها، لذلك حدد القانون عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

 

كما عاقب القانون عدم الإفصاح عن النقد الأجنبي أثناء السفر أو القدوم من الخارج بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين عن عدم الإفصاح عن النقد الأجنبي الذي يجاوز قيمته الـ 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى أثناء إدخاله إلى البلاد أو إخراجه منها، إذ التجريم فيهما يتخذ صورة عدم الإفصاح في حد ذاته عن حيازة النقد الأجنبى الزائد عن الحد المسموح به قانونًا أثناء الدخول به أو إخراجه خارج البلاد - أيًا كان السبب الذي دفع حائزة إلى عدم الإفصاح عما بحوزته منه.

 

ونص قانون البنك المركزي على أنه ليس لحيازة النقد الأجنبي في حد ذاتها إذ ادخال وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط أن لا يزيد على 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى وإلا وجب الإخطار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر أول النقد الأجنبى الاتجار في النقد الأجنبي السوق المصرفي

مواد متعلقة

القبض على تشكيل عصابي سرق مبلغ مالى من داخل شركة شهيرة بالعمرانية

مصرع 3 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الإقليمي

حبس 14 شخصا بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية بدمياط وأسوان

حبس 23 متهما بحيازة مواد وأقراص مخدرة بالمحافظات

بدأت وانتهت في 120 ثانية، تفاصيل مأساوية بمقتل عامل سيراميك على يد خفير بمدينة بدر، ونجل الضحية: أبويا بيجرى عليا أنا وإخواتي الـ9

إصابة شخصين في انقلاب سيارة أعلى طريق مصر إسكندرية الصحراوي

بالسحر والشعوذة، ضبط متهمتين بسرقة مشغولات ذهبية في الأميرية

أخبار الحوادث اليوم.. شاب يقتل زوجته في منزل والدها بالغربية.. تفحم جثتين داخل سيارة مشتعلة على طريق السخنة

الأكثر قراءة

خطوة من الأهلي بعد طلب القندوسي فسخ عقده

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث

من المؤبد إلى العفو الرئاسي، كيف خرج أحمد دومة إلى الأسفلت؟

الحكومة تكشف حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة

أحمد القندوسي يوجه صدمة للأهلي

بيريرا يرفض الانتقال لفيلا في 6 أكتوبر

امرأة سعودية تطارد قردا اختطف رضيعها (فيديو)

الزمالك يوجه الشكر لـ هتلر ومفاضلة بين أحمد الأحمر وحسين زكي لتولي تدريب فريق اليد

Advertisements

منوعات

المزيد

بيع صقر سعودي في مزاد بـ500 ألف ريال

مقبرة قروش نافقة تثير رعب سكان ولاية ايداهو الأمريكية

امرأة سعودية تطارد قردا اختطف رضيعها (فيديو)

بعد فيديو الفضائح، رئيسة وزراء فنلندا السابقة تظهر بملابس مثيرة فى مهرجان موسيقي (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث في سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم السبت

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

بكام اليورو، استقرار سعر اليورو في تعاملات الصباح اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 19-8-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

تعرضك للحبس وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه.. 10 محظورات للسكك الحديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية اللؤلؤ في المنام وعلاقته بالسعادة والفرح وزوال الهم والغم

علي جمعة: استخدام زجاجات الخمر الفارغة في الشرب والزينة ليس حراما (فيديو)

لجنة الفتوى توضح وقت صلاة الوتر إذا صليت المغرب والعشاء جمع تقديم

المزيد
الجريدة الرسمية