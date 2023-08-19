الدوري السعودي، حارس الوحدة يدخل التاريخ برقم مميز

الدوري السعودي، سجل عبد القدوس عطية حارس مرمى فريق الوحدة، اسمه في تاريخ دوري المحترفين السعودي من أوسع أبوابه، بعد تألقه في فوز فريقه 3-1 على الشباب، مساء أمس الجمعة، في الجولة الثانية من عمر البطولة.

وتصدى عبد القدوس عطية لركلتي جزاء أمام الشباب، الأولى من الأرجنتيني إيفر بانيجا، والثانية من السنغالي حبيب ديالو، ليقود فرسان مكة للفوز الأول.

وبات عبد القدوس عطية، رابع حارس في دوري المحترفين السعودي، يتصدى لركلتي جزاء في مباراة واحدة، بعد سعيد الحربي وخالد شراحيلي ومارتن كامبانيا، وذلك بحسب شبكة "أوبتا".

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وأصبح عطية، أول حارس سعودي يتصدى لركلتي جزاء في مباراة واحدة، منذ موسم 2016-2017، بحسب شبكة "سوفا سكور".

وقال عبد القدوس عطية في تصريحات لبرنامج أكشن مع وليد وقنوات SSC "كنت متفائلا بصد ركلات الجزاء أمام الشباب".

وتابع "اجتمعت أنا وزملائي مع المدرب قبل المباراة، وعرض لنا بعض اللقطات، كما استفدت كثيرا من مدرب الحراس".

وأضاف "قبل كل مباراة، نتابع طريقة تسديد الركلات الحرة وركلات الجزاء للخصم، وشاهدنا مهاجم الشباب الجديد حبيب ديالو".

قناة عالمية جديدة تنقل الدوري السعودي

استحوذت قنوات "Sony Sports Network" الرائدة، على حقوق البث التلفزيوني لمباريات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسمين القادمين داخل الهند.

ويأتي ذلك في الاهتمام الكبير بنقل الدوري السعودي للمحترفين في ظل تواجد العديد من النجوم العالمية على رأسها كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة ونيمار دا سيلفا.

وقالت صحيفة كورييري ديلو سبورت إن المملكة العربية السعودية تبحث مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم"يويفا" إمكانية مشاركة بطل الدوري السعودي في دوري أبطال أوروبا بداية من موسم 2024-25.

وأوضحت الصحيفة أن السعودية ترغب في استخدام بطاقة للحصول على حق التواجد في النظام الجديد لدوري الأبطال والذي سيشهد مشاركة 36 فريقا بدلا من 32.

ويأتي ذلك في ظل التدعيمات القوية التي تقوم بها أندية الدوري السعودي بالتعاقد مع نجوم عالمية أبرزهم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونيمار دا سيلفا وغيرهم.