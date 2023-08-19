الدوري السعودي، يستعد فريق الهلال لمواجهة الفيحاء، في ثاني مواجهاته بالدوري السعودي لموسم 2023-2024 على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

موعد مباراة الهلال ضد الفيحاء اليوم بالدوري السعودي



وتقام مباراة الهلال والفيحاء مساء اليوم السبت على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وحُددت التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية موعدًا لانطلاق قمة الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الفيحاء بالدوري السعودي



يمكنك متابعة مباريات الدوري السعودي الممتاز روشن عبر أثير قنوات، SSC1 SD والتي حصلت على جميع الحقوق الحصرية لإذاعة المسابقات المحلية للدوري السعودي.

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معلق مباراة الهلال ضد الفيحاء في الجولة الثانية من عمر منافسات دوري روشن السعودي

كالعادة، توفر قناة SSC أكثر من خيار للتعليق على مجريات مباراة الهلال والفيحاء.

عبر القناة الصوتية الأولى سيتواجد المعلق عيسى الحربين، فيما يتواجد عبد الله الغامدي عبر القناة الصوتية الثانية.

وصل البرازيلي نيمار إلى السعودية، وذلك بعد ما أعلن الهلال السعودي بشكل رسمي ضم اللاعب قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الهلال السعودي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر مجموعة من الصور بعد وصول نيمار إلى الأراضي السعودية وعلقت:"التاريخـي في الريـاض، العدسـات والأنظـار تتجه نحـو "نيمـار".

البرازيلي نيمار، فيتو

البرازيلي نيمار، فيتو

البرازيلي نيمار، فيتو

ويستعد الهلال السعودي لتقديم نيمار دا سيلفا، نجم الفريق الجديد، للجماهير في حفل يسبق مباراة الفيحاء اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، فيما يخوض النجم البرازيلي أولى مبارياته بقميص "الزعيم" أمام الرائد يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الثالثة.

وذكر الهلال، في بيان رسمي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقًا)، "تذاكر مباراة الهلال والفيحاء وحفل تقديم نيمار متوفرة للجميع، اشتري تذكرتك واحجز موقعك".

ويبدأ الحفل في تمام الساعة 7:15 مساءً على ملعب الملك فهد الدولي، فيما تنطلق المباراة عند الساعة 09:00.

وطرح النادي التذاكر على خمس فئات تبدأ من 20 ريالًا، مرورًا بـ50 و65 و75 ريالًا وانتهاءً بـ250 ريالًا.

يذكر أن نيمار واحد من 6 صفقات أبرمها الهلال خلال الميركاتو الجاري، إلى جانب الخماسي ياسين بونو، ومالكوم، وروبن نيفيز، وسيرجي سافيتش، وكاليدو كوليبالي.

وكشف ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، موقفه من رحيل النجم البرازيلي نيمار إلى صفوف الهلال السعودي، بعدما قضى 6 مواسم في "حديقة الأمراء".

وقال ناصر الخليفي في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "من الصعب حتمًا أن نقول وداعًا لأسطورة النادي، لن أنسى أبدًا اليوم الذي وصل فيه نيمار إلى باريس سان جيرمان، ولا ما حققه لنا، لنادينا ومشروعنا على مدى السنوات الست الماضية".

وواصل: "لقد عشنا لحظات غير عادية، سيظل نيمار دائمًا جزءا من تاريخنا، جزءا من النادي إلى الأبد، أود أن أشكره هو وعائلته، نتمنى له الأفضل في المستقبل ومغامرته المقبلة".

ومن المنتظر أن يرتدي البرازيلي نيمار جونيور القميص رقم 10 رفقة فريقه الجديد الهلال السعودي.