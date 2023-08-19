السبت 19 أغسطس 2023
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سياسة

من المؤبد إلى العفو الرئاسي، كيف خرج أحمد دومة إلى الأسفلت؟

أحمد دومة خلال أحدى
أحمد دومة خلال أحدى جلسات محاكمته، فيتو

أحمد دومة، في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة  العفو الرئاسي الإفراج بعفو رئاسي للناشط السياسي، وأحد أشهر الوجوه المعارضة أحمد دومة، والذي دخل السجن في جميع مراحل حكم البلاد التي عرفتها مصر خلال العقدين الماضيين.

أحمد دومة، الهدف الأول للجمعيات الحقوقية في الداخل والخارج 

أحمد دومة الذي أثار الجدل دائما بالغلو في المعارضة لجميع أنظمة الحكم المتعاقبة على مصر بعض النظر عن عدالة مواقفه أو التأييد أو الرفض لها من مختلف القوى السياسية حسب موقفها من السلطة، عاش عدة مراحل صعبة للغاية، ودائما ما كان الهدف الأول للجمعيات الحقوقية داخل وخارج مصر في المطالبات بالإفراج عنه سواء بعفو رئاسي أو غيره، والسؤال: كيف خرج دومة من السجن لـ الأسفلت ؟  

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أحمد دومة، أبرز وجوه ثورة 25 يناير 

ويعد أحمد دومة الكاتب والناشط السياسي أحد أبرز رموز ثورة يناير 2011 وقبل الثورة وبعدها كان دومة حاضرا دائما في تأسيس عدد من أهم الحركات الاحتجاجية في مصر، مثل حركة كفاية التي كان لها دور محوري في إشعال ثورة يناير، كما كان دومة أحد مؤسسي تحالف شباب الثورة.

قبل العفو الرئاسي، قضايا فارقة في مسيرة أحمد دومة 

جرى القبض على  أحمد دومة في ديسمبر 2013 على خلفية تواجده في محيط محكمة عابدين، أثناء مظاهرة ضد قانون التظاهر، وحكم عليه مع مشاهير النشطاء أحمد ماهر ومحمد عادل بالسجن ثلاث سنوات، وثلاث سنوات لمراقبة الشرطة. 

وقبل انتهاء مدة عقوبته، داهمته قضية مجلس الوزراء وحرق المجتمع العلمي التي أثارت جدلا شديدا في مصر وخارجها، ليبقى داخل السجن بحكم مؤبد وغرامة قدرها 17 مليون جنيه.

 

استأنف محامي أحمد دومة الحكم الصادر عن محكمة الجنايات، وأعيد محاكمته أمام دائرة جديدة لكنها حكمت عليه أيضا بالسجن 15 عامًا وغرامة 6 ملايين جنيه، ليبقى أمل أنصاره وأصدقائه ونشطاء حقوق الإنسان بالداخل والخارج معقودًا على العفو الرئاسي الذي حصل عليه بالفعل اليوم. 

 

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