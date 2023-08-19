السبت 19 أغسطس 2023
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سياسة

البابا تواضروس يغادر مطار القاهرة متجها إلى المجر

البابا تواضروس
البابا تواضروس

غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم السبت قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، متوجهًا إلى العاصمة المجرية بودابست، في زيارة لجمهورية المجر بدعوة رسمية من حكومتها، للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمجر.

البابا تواضروس في المطار

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كان في استقبال قداسة البابا تواضروس الثاني بمطار القاهرة الدولي السيد مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي وقيادات المطار.

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واشار متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الى أنه من المنتظر أن يعقد قداسة البابا تواضروس الثاني خلال الزيارة، لقاءات مع كبار المسؤولين في المجر، وقيادات الكنيسة الكاثوليكية.

ويحصل قداسة البابا تواضروس خلال الزيارة على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة بازمان بيتر المجرية، والتي سبقت ومنحت الدرجة ذاتها للمتنيح البابا شنودة الثالث عام ٢٠١١، وهي الدرجة التى يتم منحها للشخصيات المُلهمة والمؤثرة في العالم.

يرافق قداسة البابا تواضروس الثاني أثناء الزيارة وفد يتكون من أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا برنابا أسقف تورينو وروما بإيطاليا، والأنبا جابرييل أسقف النمسا، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات الاجتماعية، وتماڤ تكلا رئيسة دير الشهيد مار جرجس بمصر القديمة، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا تواضروس الثاني، وبربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات. وينضم إلى الوفد في بودابست نيافة الأنبا جيوفاني أسقف وسط أوروبا، والقمص يوسف خليل كاهن الكنيسة القبطية بالمجر. 
يضم الوفد أيضًا: الإعلامي إسحق يونان، وبيشوي جرجس للتغطية الإعلامية.
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البابا تواضروس مطار القاهرة المجر العاصمة المجرية العيد القومي للمجر القمص موسى ابراهيم

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