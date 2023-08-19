البابا تواضروس يغادر مطار القاهرة متجها إلى المجر

غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم السبت قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، متوجهًا إلى العاصمة المجرية بودابست، في زيارة لجمهورية المجر بدعوة رسمية من حكومتها، للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمجر.

البابا تواضروس في المطار

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كان في استقبال قداسة البابا تواضروس الثاني بمطار القاهرة الدولي السيد مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي وقيادات المطار.

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واشار متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الى أنه من المنتظر أن يعقد قداسة البابا تواضروس الثاني خلال الزيارة، لقاءات مع كبار المسؤولين في المجر، وقيادات الكنيسة الكاثوليكية.

ويحصل قداسة البابا تواضروس خلال الزيارة على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة بازمان بيتر المجرية، والتي سبقت ومنحت الدرجة ذاتها للمتنيح البابا شنودة الثالث عام ٢٠١١، وهي الدرجة التى يتم منحها للشخصيات المُلهمة والمؤثرة في العالم.