السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

موعد اختبارات الناشئين بنادي سيراميكا كليوباترا

موعد اختبارات الناشئين
موعد اختبارات الناشئين بنادي سيراميكا كليوباترا،فيتو

اختبارات الناشئين، أعلن نادي سيراميكا كليوباترا عن بدء اختبارات الموسم الجديد لجميع الأعمار ابتداء من غدا الأحد.

موعد اختبارات الناشئين بنادي سيراميكا كليوباترا

وتنطلق اختبارات الناشئين بنادي سيراميكا كليوباترا الساعة التاسعة صباحا في ملاعب نادي العبور.

حصيلة اختبارات الناشئين بنادي سيراميكا الموسم الماضي

وشارك في اختبارات الناشئين بنادي سيراميكا الموسم الماضي ١٢٥٠٠ لاعب، حيث تم اختيار لاعبين اثنين من مواليد ٢٠٠١، و٥ لاعبين من مواليد ٢٠٠٣، و١٦ لاعبًا من مواليد ٢٠٠٥، و١٥ لاعبًا من مواليد ٢٠٠٧، و١٣ لاعبًا من مواليد ٢٠٠٩، و١٥ لاعبًا من مواليد ٢٠١١، و١٧ لاعبًا من مواليد ٢٠١٣، ليصل إجمالي عدد اللاعبين المختارين للانضمام إلى فرق النادي المختلفة ٨٣ لاعبًا.

Advertisements

 

موعد اختبارات الناشئين في الأندية


ومن المقرر أن تقام اختبارات الناشئين موسم 2023 - 2024 بالأندية حتى شهر أغسطس الجاري، ويركز عدد من الأندية على ربط مواعيد الاختبارات بمواعيد انتهاء الطلاب من الامتحانات الدراسية لضمان وجود إقبال على عملية الاختبارات.


الأعمار السنية المطلوبة في اختبارات الناشئين 202‪3


اختبارات الناشئين 2023، وتقام اختبارات الناشئين موسم 2022-2023، لمواليد 2003 و2004 و2005 و2006 و2007 و2008 و2009.
ومرحلة البراعم المطلوبة مواليد 2010 و2011 و2012 و2013 و2014 و2015.

 

شروط التقدم لاختبارات الناشئين 2023


وتضع الأندية شروطًا للتقدم لاختبارات الناشئين للالتحاق بفرق النادي تتمثل في التالي:

1- السن المناسب للتقدم للاختبارات أقل سن من مواليد 2015 وأكبر سن مواليد 2003.

2- أن يكون لائقًا طبيًّا وبدنيًّا ويجتاز الكشف الطبي والمعمول به في عدد من الأندية.

3- شراء استمارة الاختبارات حال فتح النادي شراء الاستمارات.

4- التقدم في الموعد المحدد من النادي لاختبارات الناشئين.

5- تقديم صورة شخصية وصورة شهادة الميلاد في عدد من الأندية.

 

مواعيد اختبارات الناشئين بالأندية


اختبارات الناشئين 2023، ويمر المتقدم للاختبارات بعدة مراحل للالتحاق بالنادي ويبدأ أولها بالخضوع للاختبار مع المتقدمين ثم التصعيد للمرحلة الثانية "التصفية" للاعبين المتقدمين خلال الاختبارات وإذا تخطى هذه المرحلة يتم اختياره للتصفية النهائية مع فريق النادي ومقارنته بمستوى اللاعبين المقيدين فعليا بالفريق وإذا كان المتقدم بنفس درجة لاعبي النادي أو أكثر يتم قيده في الفريق بعد رغبة المدير الفني ولجنة من مدربي النادي.

 

متى يتم الالتحاق بفريق النادي من اختبارات الناشئين 2023؟


ويلتحق المتقدم لاختبارات الناشئين لفريق النادي بعد اجتياز مراحل الاختبارات والكشف الطبي.

ويركز عدد من الأندية في اختياراتهم للاعب على عدة عوامل منها امتلاكه المهارة في تسلم وتسليم الكرة، والقدرة على المراوغة ورؤية اللاعب لزملائه في الملعب، بجانب قدرته البدنية وتفكيره العقلي داخل الملعب خلال التقسيمات التي يخضع لها أثناء عملية الاختبارات بصفة عامة.

موعد اختبارات الناشئين بنادي منتخب السويس 2023

الأهلي يعلن مواعيد اختبارات الناشئين في الدقهلية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إختبارات الناشئين نادى سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا موعد اختبارات الناشئين موعد اختبارات الناشئين في الأندية اختبارات الناشئين 2023

مواد متعلقة

موعد اختبارات الناشئين بنادي منتخب السويس 2023

الأهلي يعلن مواعيد اختبارات الناشئين في الدقهلية

الأهلي يعلن مواعيد اختبارات الناشئين بمحافظة المنوفية

الزمالك يعلن عن مواعيد اختبارات الناشئين وسعر الاستمارة

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث

الحكومة تكشف حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة

قرار جمهوري بالعفو عن أحمد دومة

الزمالك يوجه الشكر لـ هتلر ومفاضلة بين أحمد الأحمر وحسين زكي لتولي تدريب فريق اليد

خطوة من الأهلي بعد طلب القندوسي فسخ عقده

امرأة سعودية تطارد قردا اختطف رضيعها (فيديو)

بعد الإفراج عنه بقرار جمهوري، التفاصيل الكاملة لقضية أحداث مجلس الوزراء المتهم فيها أحمد دومة

انفراجة في أزمة السجائر، الأسعار تنخفض 20 جنيها والنشطاء: المشكلة مفتعلة

Advertisements

منوعات

المزيد

مقبرة قروش نافقة تثير رعب سكان ولاية ايداهو الأمريكية

امرأة سعودية تطارد قردا اختطف رضيعها (فيديو)

بعد فيديو الفضائح، رئيسة وزراء فلندا تتخلى عن الرسميات وتنشر مشاهد مثيرة (صور)

بعد حديثه المستفز عن الكويت، وزير لبناني يثير الجدل عن "قمح مصر"

المزيد

خدمات

المزيد

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

بكام اليورو، استقرار سعر اليورو في تعاملات الصباح اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 19-8-2023 في مصر

سعر القصدير عالميًا اليوم السبت 19-8-2023

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، ليفربول مع بورنموث.. وانطلاق الدوري الإيطالي والألماني

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: استخدام زجاجات الخمر الفارغة في الشرب والزينة ليس حراما (فيديو)

لجنة الفتوى توضح وقت صلاة الوتر إذا صليت المغرب والعشاء جمع تقديم

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية