الأهلي يعلن مواعيد اختبارات الناشئين في الدقهلية

الأهلي، قرر قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي فتح باب الاختبارات في محافظة الدقهلية، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، الموافق ١٠ أغسطس الجاري، داخل مقر أكاديمية الأهلي باستاد جامعة المنصورة.

ويبدأ بيع الاستمارات من يوم الإثنين ٧ أغسطس، ويستمر خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، وحتى نفاد الكمية، مقابل ١٠٠ جنيه للاستمارة الواحدة.

وتقام الاختبارات خلال يومي الخميس والجمعة، ١٠ و١١ أغسطس، حيث تبدأ الخميس بمواليد ٢٠١٨ و٢٠١٧ و٢٠١٦ و٢٠١٥ و٢٠١٤ و٢٠١٣ و٢٠١٢ و٢٠١١، على أن تقام الجمعة الاختبارات لمواليد ٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨ و٢٠٠٧.

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اختبارات الناشئين بالنادي الأهلي بالإسكندرية

وكان قطاع الناشئين لكرة القدم بالأهلي قد قرر مد اختبارات الناشئين التي تقام حاليًّا بمحافظة الإسكندرية، لمدة يوم إضافي، وذلك بسبب الإقبال الكبير الذي شهدته الاختبارات في المحافظة.

وبدأت اختبارات الناشئين بمحافظة الإسكندرية يوم الخميس الماضي، داخل مقر أكاديمية الأهلي بملاعب مدرسة بايونيرز الدولية بالمندرة قبلي، وتستمر عملية بيع الاستمارات داخل مقر الأكاديمية خلال أيام الاختبارات وحتى نفاد الكمية.

وبدأت اختبارات الأهلي للناشئين منذ الشهر الماضي، على ملاعب الأكاديمية بفرع مدينة نصر، وأقيمت كذلك في محافظتي الشرقية والسويس.

بدر رجب مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي

من ناحية أخرى، أكد بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي أن هناك معايبر لكل مرحلة سنية يتم على أساسها اختيار الناشئين الجدد المنضمين إلى فرق النادي الأهلي.

أضاف بدر رجب في بث مباشر نشرته الصفحة الرسمية للنادي الأهلي: السرعة والموهبة والذكاء عوامل مهمة جدا في عملية اختيارات اللاعبين.

وتابع: “ ملتزمون باختيار إعداد محددة في كل مرحلة عمرية ومش معقول هناخد كل لاعبى مصر عندنا في الأهلي ".

وأكد بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي أنه سعيد بالعودة لمصر المكان الذي صان تاريخي واسمي وثقة مجلس الإدارة وفرحة الجماهير.

وأضاف رجب في حواره مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد في برنامج الماتش: "أطالب الجماهير بالدعوات من أجل إخراج لاعبين قادرين على إفادة النادي الأهلي والمنتخب المصري خلال الفترة القادمة من قطاع الناشئين وتم التواصل معي خلال الساعات الماضية ولم يكن هناك أي اتصال من قبل".

وتابع: "تقدمت باستقالتي منذ ١٠ أيام وسعيد بمهمتي الجديدة مع الأهلي خلال المرحلة القادمة، وهدفي هو تجهيز لاعبين للاحتراف الخارجي وأيضًا تجهيز لاعبين للفريق الأول معتمدًا على ٣ خطط مختلفة المدة".

وأكمل: "الاجتماع مع المدير الفني للفريق الأول كولر سابق لأوانه لكن من المنطقي أن الفريقين الموجودين تحت الفريق الأول يكونوا بنفس نظام لعب الفريق الأول".



وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، خلال اجتماعه الذي عقد أمس بمقر ‏النادي بالجزيرة، تعيين الكابتن بدر رجب مديرًا فنيًّا لقطاع الناشئين لكرة القدم .