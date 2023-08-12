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رياضة

20 جنيها للاستمارة

موعد اختبارات الناشئين بنادي منتخب السويس 2023

موعد اختبارات الناشئين
موعد اختبارات الناشئين بنادي منتخب السويس 2023

اختبارات الناشئين، أعلن نادي منتخب السويس عن بدء اختبارات قطاع الناشئين والبراعم موسم 2024/2023.

 

موعد اختبارات الناشئين بنادي منتخب السويس 2023

وتقام اختبارات الناشئين بنادي منتخب السويس مقابل 20 جنيها لاستمارة الاختبارات وفقا للمواعيد التالية: 

موعد اختبارات الناشئين في الأندية

ومن المقرر أن تقام اختبارات الناشئين موسم 2023 - 2024 بالأندية حتى شهر أغسطس الجاري، ويركز عدد من الأندية على ربط مواعيد الاختبارات بمواعيد انتهاء الطلاب من الامتحانات الدراسية لضمان وجود إقبال على عملية الاختبارات.

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الأعمار السنية المطلوبة في اختبارات الناشئين 202‪3

اختبارات الناشئين 2023، وتقام اختبارات الناشئين موسم 2022-2023، لمواليد 2003 و2004 و2005 و2006 و2007 و2008 و2009.
ومرحلة البراعم المطلوبة مواليد 2010 و2011 و2012 و2013 و2014 و2015.

 

شروط التقدم لاختبارات الناشئين 2023

وتضع الأندية شروطًا للتقدم لاختبارات الناشئين للالتحاق بفرق النادي تتمثل في التالي:

1- السن المناسب للتقدم للاختبارات أقل سن من مواليد 2015 وأكبر سن مواليد 2003.

2- أن يكون لائقًا طبيًّا وبدنيًّا ويجتاز الكشف الطبي والمعمول به في عدد من الأندية.

3- شراء استمارة الاختبارات حال فتح النادي شراء الاستمارات.

4- التقدم في الموعد المحدد من النادي لاختبارات الناشئين.

5- تقديم صورة شخصية وصورة شهادة الميلاد في عدد من الأندية.

 

مواعيد اختبارات الناشئين بالأندية

اختبارات الناشئين 2023، ويمر المتقدم للاختبارات بعدة مراحل للالتحاق بالنادي ويبدأ أولها بالخضوع للاختبار مع المتقدمين ثم التصعيد للمرحلة الثانية "التصفية" للاعبين المتقدمين خلال الاختبارات وإذا تخطى هذه المرحلة يتم اختياره للتصفية النهائية مع فريق النادي ومقارنته بمستوى اللاعبين المقيدين فعليا بالفريق وإذا كان المتقدم بنفس درجة لاعبي النادي أو أكثر يتم قيده في الفريق بعد رغبة المدير الفني ولجنة من مدربي النادي.

 

متى يتم الالتحاق بفريق النادي من اختبارات الناشئين 2023؟

ويلتحق المتقدم لاختبارات الناشئين لفريق النادي بعد اجتياز مراحل الاختبارات والكشف الطبي.

ويركز عدد من الأندية في اختياراتهم للاعب على عدة عوامل منها امتلاكه المهارة في تسلم وتسليم الكرة، والقدرة على المراوغة ورؤية اللاعب لزملائه في الملعب، بجانب قدرته البدنية وتفكيره العقلي داخل الملعب خلال التقسيمات التي يخضع لها أثناء عملية الاختبارات بصفة عامة.

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