نادي اتحاد الشرطة يرفض استضافة مباراة المطرية ودياموند

أعلن محمود زكي رئيس نادي المطرية، رفض نادي اتحاد الشرطة استضافة مباراة الفريق مع دياموند.

وأكد محمود زكي عبر صفحته علي فيس بوك، أنه منذ وصول خطاب اتحاد الكرة الرسمى بإجراء مباراة فاصلة بين نادى المطرية الرياضى بالقاهرة ونادى "دياموند بالجيزة" على ملعب اتحاد الشرطة يوم ١ / ٩ / ٢٠٢٣ وكان موقف النادى واضحا وهو أحقية نادى المطرية بمقعد الاتحاد.

وواصل: اجتمع رئيس النادى مع المشرف العام على الرياضه عضو مجلس الادارة اسلام الحسينى ومدير النشاط الرياضى هيثم هلال لبحث عمل مذكرة باعتراض النادى مؤكدا أحقية نادى المطرية الرياضى بمقعد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.



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ومن جانبه توجه المستشار محمود زكى بالشكر لنادي اتحاد الشرطة الذى أعلن اعتذاره وخروجه من المعادلة الصعبة والمعركة القانونية والرياضية التي سوف تحسم لصالح نادي المطرية.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الكرة 134 عضوا بواقع 18 ناديا للدوري الممتاز، و48 ناديا للدرجة الثانية، و60 ناديا للدرجة الثالثة و5 أندية للدرجة الرابعة، و3 من الأندية الحاصلة على بطولات الكرة الشاطئية والصالات والكرة النسائية.

قرر نادي المطرية بقيادة محمود زكي رئيس النادي، تقديم مذكرة رسمية لاتحاد الكرة للاعتراض علي إقامة مباراة فاصلة مع فريق دياموند لتحديد النادي المنضم لعضوية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.

وكان محمود زكى رئيس نادي المطرية عقد أمس الثلاثاء، اجتماعا إسلام الحسيني المشرف العام على النشاط الرياضي وعضو مجلس الإدارة وهيثم هلال مدير عام إدارة النشاط الرياضى لبحث خطاب اتحاد الكرة بخصوص إقامة مباراة بين نادى المطرية وفريق " دياموند " لتحديد النادي المنضم لعضوية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.



وأكد رئيس نادي المطرية في تصريحات خاصة لفيتو، ما هو المعيار القانوني الذي اتخذه اتحاد الكرة وكيفية تحديده معيار الجدارة الرياضية بين المطرية ودياموند على الرغم من أن نادي المطرية من الأندية الكبيرة والشعبية التي لها تاريخ منذ خمسينيات القرن الماضي علاوة على اكتمال الأنشطة الرياضية بالنادي مقارنة بالنادي المنافس.

وأوضح رئيس نادي المطرية أن ناديه هو الأحق بالتواجد في عمومية اتحاد الكرة وأن النادي سيسلك الطرق القانونية للحفاظ على حق النادي الذي تأسس منتصف القرن الماضي.

خطاب اتحاد الكرة

وخرج اتحاد الكرة، بخطاب جديد بشأن تحديد عضو الجمعية العمومية للاتحاد عن إقليم القاهرة الكبري بين فريقي دياموند والمطرية.

وأخطر اتحاد الكرة دياموند والمطرية بإقامة مباراة فاصلة بين الفريقين، مطلع الشهر المقبل لتحديد عضو الجمعية العمومية لأول مرة.

خطاب اتحاد الكرة للمطرية ودياموند

وأكد اتحاد الكرة في خطابه أن إقامة المباراة بين الفريقين لتحديد عضو العمومية بسبب تساويهما في الجدارة الرياضية بنسبة 3% وهي النسبة التي تحدد ممثل القسم الرابع في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة عن موسم 2022-2023.