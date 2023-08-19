9 إجراءات من بنك مصر لدعم المصدرين

في ظل أزمة نقص العملة الصعبة والبحث عن موارد جديدة قرر بنك مصر وضع عدة إجراءات تسهل من عملية زيادة التصدير وتقدم دعم المصدرين بما يسهم في جلب المزيد من العملة الأجنبية.

إجراءات بنك مصر لدعم المصدرين

وتشمل قائمة الآليات التي وضعها بنك مصر في خطته لهدف خدمة المصدرين مايلي:

1-تمويل رأس المال العامل والآلات والمعدات

2-تمويل التوسعات الرأسمالية للشركات وتمويل شراء المواد الخام وقطع الغيار

3-تمويل عمليات الاستيراد (اعتمادات – مستندات تحصيل)، مع التحوط لمخاطر التغيرات في أسعار الصرف (hedging)

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4-تحصيل مستندات التصدير وكافة الخدمات المصرفية

5-إمكانية الاقتراض بضمان عقود التصدير.

6-دعم مشاركة المصدريين بالمعارض الدولية من خلال تغطية مصروفات الشحن والسفر والإقامة

7-عقد ورش عمل مجانية لأعضاء المجالس التصديرية لشرح عمليات التجارة الدولية ومستندات الشحن والمستندات المطلوبة لفتح اعتمادات التصدير والتدريب على إعداد الميزانيات والموازنات والمستندات المطلوبة للحصول على تسهيلات.

8-يمكن الحصول على كافة الخدمات لدعم المصدرين المصريين من خلال اى فرع من فروع البنك المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية، بالإضافة إلى فروع البنك في الامارات، لبنان، فرنسا، وألمانيا، ومكاتب التمثيل في كل من الصين، روسيا، كوريا الجنوبية، وإيطاليا

9-أسعار مميزة للعمولات علي تحصيل مستندات التصدير وكافة الخدمات المصرفية.

لقاء بنك مصر ورواد الأعمال

ومن جانب آخر وفي سبيل دعم بنك مصر لرواد الأعمال فقد التقى مسئولو بنك مصر برواد الأعمال المشاركين في الدورة الثانية من برنامج مسرع نمو الشركات الناشئة "تقدر"، حيث نظم البنك مؤخرًا التصفيات النهائية للدورة الثانية للبرنامج بمشاركة 12 من الشركات الناشئة، بحضور حسام الدين عبد الوهاب – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وممثلي الإدارة التنفيذية للبنك من رؤساء القطاعات المختلفة، وحضور مجموعة متميزة من شركاء البرنامج الاستراتيجيين الدوليين والمحليين.

وقدمت الشركات الناشئة العروض النهائية لأعمالها وحلولها المبتكرة أمام اللجنة المُشكلة لاختيار الشركات التي سيعلن عن انضمامها للدورة الثانية للبرنامج.

دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة

وأكد حسام الدين عبد الوهاب – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في كلمته الافتتاحية على حرص بنك مصر على دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، وأوضح أنّ برنامج بنك مصر "تقدر" للابتكار التشاركي مع الشركات الناشئة، يعد أحد الركائز الأساسية من برنامج التحول الاستراتيجي الشامل لبنك مصر، ويستهدف تعزيز أداء الشركات الناشئة وتسريع نموها، لتصبح شركات ناجحة ومستدامة تسهم بمنتجات وخدمات مبتكرة جديدة من شأنها إحداث تحولات استراتيجية مؤثرة في مجتمعنا تعود بالنفع على كافة الأطراف. وبالتالي نؤكد على دور برنامج مسرع نمو الشركات الناشئة المختص بتقديم خدمات الدعم الفني والاستثماري والتسويقي للشركات التي سيقع الاختيار عليها للانضمام للبرنامج في دورته الثانية.



وأضاف محمد الصبان – رئيس قطاع المشروعات الاستراتيجية ببنك مصر: "أن منهجية البرنامج ترتكز على تمكين رواد الأعمال بمجموعة أدوات متكاملة تساعدهم في تسريع مشاريعهم، وسهولة الوصول إلى عملائهم، وتكوين شبكة تواصل مع أبرز المستثمرين ومجتمع الأعمال بصفة عامة بالإضافة إلى حرصنا على الاستعانة بمجموعة منتقاة من الشركاء الدوليين والمحليين لديهم إمكانيات متنوعة ستساهم بدون شك في تسريع عملية النمو للشركات المنظمة إلى البرنامج".



ويُمثل الحدث خطوة في طريق نجاح برنامج "تقدر" لتسريع نمو الشركات الناشئة، واستفادت الشركات الناشئة في مختلف مراحل البرنامج من الإرشاد والموارد، هذا بالإضافة إلى دخولهم على شبكة بنك مصر الواسعة، لتأهيلهم لتحقيق النجاح عند العمل في الأسواق. وكان التزام البرنامج بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال واضحًا من خلال العروض التقديمية الرائعة التي قامت بها كل الشركات؛ حيث تم تدعيم المشاركين بالبرنامج بحزمة استثمارية مالية ودعم فني من الخبرات المختلفة العاملة ببنك مصر بهدف تحقيق نمو أسرع لهذه الشركات.