السبت 19 أغسطس 2023
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محافظات

انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بالأقصر

الدكتور خليفة محمد
الدكتور خليفة محمد إبراهيم،فيتو

 


انطلقت صباح اليوم  السبت الموافق ٢٠٢٣/٨/١٩ م امتحانات الشهادة الثانويةِ الأزهريةِ"الدور الثانى  " بمنطقة الأقصر الأزهرية للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢م، حيث يؤدى طلاب وطالبات القسم العلمى والأدبى  الامتحان  فى مواد  ( الفقه/  والتوحيد / والجبر والهندسة الفراغية  ).

ومن جانبه أكد الدكتور  خليفة محمد ابراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية،على التحقق من الانضباط والالتزام بالتعليمات داخل اللجان، وكذلك تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإمتحانات  داخل اللجان، مع توفير كافة الأجواء المناسبة التى تصب فى مصلحة الطالب.

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ولفت رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية،أنه سيتم  متابعة سير أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات المعدة لذلك بالمنطقة وبإشراف مباشر من  الأستاذ احمد عبادى، الوكيل الثقافى بالمنطقة،و الشيخ عبد الله صالح احمد رضوان، مدير عام العلوم الشرعية والعربية.

وأكد خليفة خلال الامتحانات على توفير اللجان الطبية ومستلزمات الإسعافات الأولية، والتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة  لمتابعة الطلاب في اللجان من خلال الأطباء الزائرين، والتنسيق دائم مع الجهات المعنية بمديرية الأمن  بشأن تأمين الطلاب والمعلمين، وسيارات توزيع أوراق الأسئلة.

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية مجموعة من التعليمات بشأن جدول امتحانات الأزهر 2023 الدور الثاني، منها استمرار جميع أعمال الامتحانات أيام العطلات الرسمية فيما عدا أيام الجمع، على أن يراعى تعديل التاريخ الهجري بما يتوافق مع التقويم الميلادي إن اقتضى الأمر ذلك.

وأكد أن  العام الدراسي ينتهي في جميع المعاهد الأزهرية بانتهاء أعمال الامتحانات للعام الدراسي 2022-2023، مشيرا إلى أنه لا تعتبر فترة امتحانات الدور الثاني للفصل الدراسي الثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية ولا تحتسب ضمن نسبة الحضور.

وفقا لتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية تعقد الامتحانات الشفوية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

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