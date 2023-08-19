السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

كافاني يسجل هدفه الأول مع بوكا جونيورز

كافاني
كافاني

الدوري الأرجنتيني، أحرز الأوروجواياني إدينسون كافاني، هدفه الأول مع بوكا جونيورز.

وسجل كافاني هدفه الأول مع فريقه الجديد ضمن فوز فريقه على بلاتينسى 3-1 ضمن منافسات الدور الأول في المجموعة الثانية في كأس دوري المحترفين. 

وسجل كافاني، هدفه الأول، الثاني لفريقه، على ملعب "لا بومبونيرا".

وجاء هدفا بوكا الآخران بواسطة إزكييل ثيبايوس، وكريستيان ميدينا، فيما سجل نيكولاس مورجانتيني هدف بلاتينسى الوحيد.

وضمن منافسات كأس دوري المحترفين تعادل يونيون دي سانتا فيه مع راسينج كلوب إذ سجل لأصحاب الأرض جونثالو موراليس، وللضيوف بالتاسار رودريجث.

Advertisements

كانت منافسات المسابقة، انطلقت يوم الخميس بفوز بيلجرانو إستوديانتس 2-1.

خاض الأوروجوائي إدينسون كافاني أولى مبارياته مع فريقه الجديد بوكا جونيورز الأرجنتيني، دون أن يتمكن من هز الشباك، وذلك أمام ناسيونال الباراجوائي في إياب ثمن نهائي كأس ليبرتادوريس.

أول مباراة لكافاني 

كأس ليبرتادوريس وكان كافاني خاض أولى مبارياته مع فريقه الجديد بوكا جونيورز الأرجنتيني، أمام ناسيونال الباراجوائي في إياب ثمن نهائي كأس ليبرتادوريس.

وفاز بوكا (4-2) بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت في ملعب "لا بومبونيرا" في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس  ليتأهل إلى ربع النهائي بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل (2-2)، علما بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي.  

 

وسجل هدفي بوكا ميجل أنخل ميرينتييل بالدقيقة 12 والبيرواني لويس أدفينكولا بالدقيقة 47  فيما أحرز هدفي ناسيونال ألفونسو تريزا  بالدقيقة 16 وخوان راميريز بالدقيقة 75.

 

ولعب كافاني (36 عاما) اللقاء أساسيا ولكنه خرج من الملعب في الدقيقة 71 ليحل محله داريو بينيديتو.

وكان كافاني قد بدأ الاحتراف في أوروبا عام 2006 عبر باليرمو الإيطالي قبل أن ينضم لنابولي في عام 2010.

وفي 2013 انضم المهاجم الأوروجوائي لنادي باريس سان جيرمان الذي قضى بين جدرانه 7 مواسم قبل أن ينتقل لمانشستر يونايتد عام 2020.

وبعد مشاركته لموسمين مع الشياطين الحمر انضم اللاعب لنادي فالنسيا قبل أن يخطو خطوته الجديدة تجاه الأرجنتين مع فريق بوكا.


إدينسون كافاني


وانضم اللاعب الأوروجوياني إدينسون كافاني إلي فريق بوكا جونيور الأرجنتيني قادما من نادي فالنسيا الإسباني بعد موسم وحيد قضاه اللاعب رفقة  الخفافيش، ولم يشارك كافاني كثيرا هذا الموسم حيث جليسا لدكة البدلاء في العديد من المبارايات.

و وقع كافاني رفقة الفريق الأرجنتيني عقد مدته عام ونصف علي أن ينتهي التعاقد في ديسمبر 2024  و كان نادي فالنسيا الإسباني ضم النجم الأوروجوياني إدينسون كافاني، مهاجم مانشستر يونايتد السابق في  فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسمين.

كافاني يشارك للمرة الأولي مع بوكا جونيورز الأرجنتيني

كافاني ينضم إلى بوكا جونيور قادما من فالنسيا الإسباني

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الأرجنتيني إدينسون كافاني بوكا جونيورز كافاني كأس دوري المحترفين

مواد متعلقة

باريس سان جيرمان يعلن بيع نجمه الأرجنتيني لروما الإيطالي

كافاني يشارك للمرة الأولي مع بوكا جونيورز الأرجنتيني

كافاني ينضم إلى بوكا جونيور قادما من فالنسيا الإسباني

بوكا جونيورز يترقب مصير كافاني مع فالنسيا الإسباني

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث

الحكومة تكشف حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة

قرار جمهوري بالعفو عن أحمد دومة

الزمالك يوجه الشكر لـ هتلر ومفاضلة بين أحمد الأحمر وحسين زكي لتولي تدريب فريق اليد

خطوة من الأهلي بعد طلب القندوسي فسخ عقده

امرأة سعودية تطارد قردا اختطف رضيعها (فيديو)

انفراجة في أزمة السجائر، الأسعار تنخفض 20 جنيها والنشطاء: المشكلة مفتعلة

بعد الإفراج عنه بقرار جمهوري، التفاصيل الكاملة لقضية أحداث مجلس الوزراء المتهم فيها أحمد دومة

Advertisements

منوعات

المزيد

مقبرة قروش نافقة تثير رعب سكان ولاية ايداهو الأمريكية

امرأة سعودية تطارد قردا اختطف رضيعها (فيديو)

بعد فيديو الفضائح، رئيسة وزراء فلندا تتخلى عن الرسميات وتنشر مشاهد مثيرة (صور)

بعد حديثه المستفز عن الكويت، وزير لبناني يثير الجدل عن "قمح مصر"

المزيد

خدمات

المزيد

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

بكام اليورو، استقرار سعر اليورو في تعاملات الصباح اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 19-8-2023 في مصر

سعر القصدير عالميًا اليوم السبت 19-8-2023

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، ليفربول مع بورنموث.. وانطلاق الدوري الإيطالي والألماني

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: استخدام زجاجات الخمر الفارغة في الشرب والزينة ليس حراما (فيديو)

لجنة الفتوى توضح وقت صلاة الوتر إذا صليت المغرب والعشاء جمع تقديم

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية