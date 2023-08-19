كافاني يسجل هدفه الأول مع بوكا جونيورز

الدوري الأرجنتيني، أحرز الأوروجواياني إدينسون كافاني، هدفه الأول مع بوكا جونيورز.

وسجل كافاني هدفه الأول مع فريقه الجديد ضمن فوز فريقه على بلاتينسى 3-1 ضمن منافسات الدور الأول في المجموعة الثانية في كأس دوري المحترفين.

وسجل كافاني، هدفه الأول، الثاني لفريقه، على ملعب "لا بومبونيرا".

وجاء هدفا بوكا الآخران بواسطة إزكييل ثيبايوس، وكريستيان ميدينا، فيما سجل نيكولاس مورجانتيني هدف بلاتينسى الوحيد.

وضمن منافسات كأس دوري المحترفين تعادل يونيون دي سانتا فيه مع راسينج كلوب إذ سجل لأصحاب الأرض جونثالو موراليس، وللضيوف بالتاسار رودريجث.

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كانت منافسات المسابقة، انطلقت يوم الخميس بفوز بيلجرانو إستوديانتس 2-1.

خاض الأوروجوائي إدينسون كافاني أولى مبارياته مع فريقه الجديد بوكا جونيورز الأرجنتيني، دون أن يتمكن من هز الشباك، وذلك أمام ناسيونال الباراجوائي في إياب ثمن نهائي كأس ليبرتادوريس.

أول مباراة لكافاني

كأس ليبرتادوريس وكان كافاني خاض أولى مبارياته مع فريقه الجديد بوكا جونيورز الأرجنتيني، أمام ناسيونال الباراجوائي في إياب ثمن نهائي كأس ليبرتادوريس.

وفاز بوكا (4-2) بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت في ملعب "لا بومبونيرا" في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس ليتأهل إلى ربع النهائي بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل (2-2)، علما بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي.

وسجل هدفي بوكا ميجل أنخل ميرينتييل بالدقيقة 12 والبيرواني لويس أدفينكولا بالدقيقة 47 فيما أحرز هدفي ناسيونال ألفونسو تريزا بالدقيقة 16 وخوان راميريز بالدقيقة 75.

ولعب كافاني (36 عاما) اللقاء أساسيا ولكنه خرج من الملعب في الدقيقة 71 ليحل محله داريو بينيديتو.

وكان كافاني قد بدأ الاحتراف في أوروبا عام 2006 عبر باليرمو الإيطالي قبل أن ينضم لنابولي في عام 2010.

وفي 2013 انضم المهاجم الأوروجوائي لنادي باريس سان جيرمان الذي قضى بين جدرانه 7 مواسم قبل أن ينتقل لمانشستر يونايتد عام 2020.

وبعد مشاركته لموسمين مع الشياطين الحمر انضم اللاعب لنادي فالنسيا قبل أن يخطو خطوته الجديدة تجاه الأرجنتين مع فريق بوكا.



إدينسون كافاني



وانضم اللاعب الأوروجوياني إدينسون كافاني إلي فريق بوكا جونيور الأرجنتيني قادما من نادي فالنسيا الإسباني بعد موسم وحيد قضاه اللاعب رفقة الخفافيش، ولم يشارك كافاني كثيرا هذا الموسم حيث جليسا لدكة البدلاء في العديد من المبارايات.

و وقع كافاني رفقة الفريق الأرجنتيني عقد مدته عام ونصف علي أن ينتهي التعاقد في ديسمبر 2024 و كان نادي فالنسيا الإسباني ضم النجم الأوروجوياني إدينسون كافاني، مهاجم مانشستر يونايتد السابق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسمين.