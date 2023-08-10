كافاني يشارك للمرة الأولي مع بوكا جونيورز الأرجنتيني

كأس ليبرتادوريس، خاض إدينسون كافاني أولى مبارياته مع فريقه الجديد بوكا جونيورز الأرجنتيني، أمام ناسيونال الباراجوائي في إياب ثمن نهائي كأس ليبرتادوريس.

وفاز بوكا (4-2) بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت في ملعب "لا بومبونيرا" في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس ليتأهل إلى ربع النهائي بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل (2-2)، علما بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي.

ويواجه بوكا في ربع النهائي الفائز من مواجهة راسينج الأرجنتيني وأتلتيكو ناسيونال الكولومبي، اللذين يلتقيان في إياب ثمن النهائي، علما بأن الفريق الكولومبي حسم مباراة الذهاب لصالحه (4-2).

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وسجل هدفي بوكا ميجل أنخل ميرينتييل بالدقيقة 12 والبيرواني لويس أدفينكولا بالدقيقة 47 فيما أحرز هدفي ناسيونال ألفونسو تريزا بالدقيقة 16 وخوان راميريز بالدقيقة 75.

ولعب كافاني (36 عاما) اللقاء أساسيا ولكنه خرج من الملعب في الدقيقة 71 ليحل محله داريو بينيديتو.

وكان كافاني قد بدأ الاحتراف في أوروبا عام 2006 عبر باليرمو الإيطالي قبل أن ينضم لنابولي في عام 2010.

وفي 2013 انضم المهاجم الأوروجوائي لنادي باريس سان جيرمان الذي قضى بين جدرانه 7 مواسم قبل أن ينتقل لمانشستر يونايتد عام 2020.

وبعد مشاركته لموسمين مع الشياطين الحمر انضم اللاعب لنادي فالنسيا قبل أن يخطو خطوته الجديدة تجاه الأرجنتين مع فريق بوكا.

إدينسون كافاني

وانضم اللاعب الأوروجوياني إدينسون كافاني إلي فريق بوكا جونيور الأرجنتيني قادما من نادي فالنسيا الإسباني بعد موسم وحيد قضاه اللاعب رفقة الخفافيش، ولم يشارك كافاني كثيرا هذا الموسم حيث جليسا لدكة البدلاء في العديد من المبارايات.

و وقع كافاني رفقة الفريق الأرجنتيني عقد مدته عام ونصف علي أن ينتهي التعاقد في ديسمبر 2024 و كان نادي فالنسيا الإسباني ضم النجم الأوروجوياني إدينسون كافاني، مهاجم مانشستر يونايتد السابق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسمين.

ووفقًا للبيان الرسمي لنادي فالنسيا فإن التعاقد مع إدينسون كافاني ينتهي في يونيو 2024 قبل أن يرحل بالتراضي عن الفريق.