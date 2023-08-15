انطلاق منافسات البطولة العربية لأندية الجودو بالعلمين 2023

الجودو، انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، منافسات اليوم الأول من البطولة العربية لأندية الجودو لمرحلتي البراعم والناشئين، والمقامة حاليا في مدينة العلمين الجديدة بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

600 لاعب ولاعبة في البطولة العربية

وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة يمثلون 18 دولة عربية، وجاءت المنافسات قوية بين جميع المشاركين من أجل حصد المراكز الأولى.

وعقد مسؤولو الاتحاد العربي للجودو برئاسة القطري خالد بن حمد العطية، اجتماعًا تنفيذيًا على هامش أعمال البطولة العربية للأندية للبراعم والناشئين والمقامة بمدينة العلمين الجديدة خلال الفترة من 12 وحتى 18 أغسطس الجاري.

Advertisements

البطولة العربية للجودو، فيتو

وشهد الاجتماع مناقشة العديد من الأمور الهامة ويأتي على رأسها تشكيل بعض اللجان الخاصة بالاتحاد، إضافة إلى مناقشة تنظيم وإسناد بعض البطولات المقبلة.

تصريحات رئيس اتحاد الجودو

ومن جانبه قال مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري ونائب أول رئيس الاتحاد العربي للجودو، إن البطولة تشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من كل الدول العربية، وأن المنافسات ستكون قوية من أجل حصد المراكز الأولى.

مؤضحًا أن الأمور التنظيمية تسير بشكل رائع والجميع يشعر بالسعادة بالتواجد على أرض مصر كما أن الأجواء داخل مدينة العلمين مميزة للغاية بعدما أصبحت واحدة من أفضل عواصم السياحة العالمية، مؤكدًا أن الإخوة العرب فخورون بمدى التطور وحجم الإنجازات والإنشاءات التي شهدتها الدولة المصرية مؤخرا.

وأتم أن التعاون بين الاتحاد المصري ووزارة الرياضة والشركة المتحدة يتم على أكمل وجه لتخرج البطولة بالشكل الذي يليق بسمعة الرياضة المصرية.

فيما أعرب القطري خالد بن حمد العطية رئيس الاتحاد العربي للجودو، عن شكره للدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الشباب والرياضة على الجهد المبذول لإظهار البطولة بهذا الشكل الرائع والمميز والذي يعبر عن حجم وعراقة مصر التاريخية.