الإثنين 07 أغسطس 2023
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خارج الحدود

أول تعليق روسي على اجتماعات جدة حول أوكرانيا

اجتماع جدة التشاوري
اجتماع جدة التشاوري بشأن الأزمة الأوكرانية، فيتو

في أول تعليق روسي على اجتماع جدة التشاوري حول أوكرانيا، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، انعدام الحاجة للمفاوضات مع كييف، وأن على العدو الركوع على ركبتيه متوسّلا الرحمة.

وأكد أنه "من الصعب إدانة الرغبة في إنهاء الحرب، ومن المستحيل الجدال في ضمان ميثاق الأمم المتحدة سيادة الدول، إلا أن هذه الميثاق ينص أيضا على حق الشعوب في تقرير مصيرها".

شروط نجاح مقترحات السلام

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف: "أي مقترحات للسلام لديها فرصة للنجاح إذا تم استيفاء شروط رئيسية، هي مشاركة طرفي النزاع، وهذا الشيء لم يتحقق في اجتماع جدة. كما لا بد من أخذ السياق التاريخي في الاعتبار حيث أن دولة أوكرانيا لم تكن موجودة قبل عام 1991، فهي جزء من الإمبراطورية الروسية، كما لا بد من أخذ الحقائق الحالية في الاعتبار وهي أن أوكرانيا في مرحلة منتصف العمر، وعاد جزء من أراضيها إلى روسيا".

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وقال: "الوسيط المستعد للاعتراف بهذه الأشياء الواضحة، لديه فرصة للنجاح وكل من يرى غير ذلك فلا فرصة أمامه".

على العدو أن يجثو على ركبتيه متوسلا الرحمة

وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أنه "لا حاجة للمفاوضات الآن، وعلى العدو أن يجثو على ركبتيه متوسلا الرحمة".

يشار إلى أن مدينة جدة احتضنت يومي 5 و6 أغسطس مشاورات حول التسوية في أوكرانيا في ظل غياب الجانب الروسي، حيث حضر الاجتماع ممثلون عن أكثر من 30 دولة، بينها البرازيل وبريطانيا والهند والصين والولايات المتحدة وتركيا وجنوب إفريقيا، والاتحاد الأوروبي.

 40 دولة ومنظمة دولية

شارك في الاجتماع التشاوري، الذي استضافته السعودية، مستشارو الأمن الوطني وممثلون لأكثر من 40 دولة ومنظمة دولية، بما فيها الأمم المتحدة، وذلك برئاسة الدكتور مساعد العيبان، وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني.
وأعرب المشاركون عن أهمية الاستفادة من الآراء والمقترحات الإيجابية التي تم بحثها في الاجتماع، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لقيادة السعودية ودعوتها له واستضافته.
 

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