صحيفة فرنسية تكشف كواليس الاشتباك اللفظي بين الخليفي ومبابي قبل عودته للتدريبات

كشفت تقارير صحفية كواليس الاشتباك اللفظي بين ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان وكيليان مبابي نجم الفريق خلال الشهر الجاري.

وكان ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، أجري حوارا غاضبا في الشهر الجاري مع اللاعب كيليان مبابي، أثناء توتر العلاقة بين الطرفين.

إدارة باريس قد استبعدت مبابي من الجولة التحضيرية هذا الصيف، ووضعت اللاعب في الميركاتو بسبب رفضه تجديد العقد.

كواليس الاشتباك اللفظي بين ناصر الخليفي ومبابي

ووفقا لصحيفة "ليكيب"، فقد حدث اشتباك لفظي بين ناصر الخليفي ومبابي يوم 8 أغسطس، خلال اجتماع عقده رئيس النادي، للضغط على اللاعب من أجل تغيير موقفه.

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وقال ناصر الخليفي إلى كيليان مبابي في الاجتماع "سترى.. لن تلعب مرة أخرى.. لن نستسلم".

ورد عليه النجم الفرنسي بقوله "سأرى؟ سأرى ماذا؟ ستكون الرئيس الوحيد الذي لا يجعلني ألعب".

وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقة بين الطرفين، منذ ذلك الحين، في تطور بشكل كبير، لا سيما وأن مبابي عاد مؤخرا إلى تدريبات الفريق، واختير ضمن قائمة مباراة تولوز.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2024، وتربطه التقارير بالانتقال لريال مدريد مجانا بعد نهاية عقده

باريس سان جيرمان يعلن انتهاء أزمة مبابي



وأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن عودة كيليان مبابي للتدريبات الجماعية من جديد بعد غيابه عن المشاركة في التدريبات منذ بداية الموسم الحالي.

وقال باريس سان جيرمان في بيان رسمي: بعد مناقشات بناءة وإيجابية للغاية بين إدارة النادي وكيليان مبابي قبل مباراة لوريان، قررنا عودة اللاعب إلى تدريبات الفريق.

رحيل نيمار يعقد مهمة ريال مدريد في ضم مبابي

وذكرت صحيفة "ماركا" أن رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان إلى الهلال السعودي، سيسهل مهمة باريس في الحفاظ على كيليان مبابي.

وأوضحت أنه بات بإمكان إدارة باريس أن تقدم عرضا ماليا أفضل لمبابي، بعد التخلص من راتب نجم السامبا.

ونوهت "كما أن علاقة مبابي ونيمار لم تكن جيدة، وهو ما يفسر رغبة كيليان في ضرورة الاستغناء عن زميله البرازيلي".

كما سلطت "ماركا" الضوء على مقطع الفيديو، الذي ودع فيه نيمار زملاءه في باريس، الخميس الماضي.

ولفتت أن نيمار عانق جميع لاعبي باريس بحرارة، إلا أن ابتسامته تلاشت وكان العناق باردا عندما حان الدور على مبابي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، وضغط الفريق الفرنسي لبيعه هذا الصيف، لكن المحاولات لم تنجح حتى الآن.

ويقال إن إدارة ريال مدريد رفضت التدخل في الصراع بين مبابي وناصر الخليفي رئيس باريس، وتخطط لضم اللاعب مجانا بعد نهاية عقده.