السبت 19 أغسطس 2023
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محافظات

مبادرة لتجميل شاطئ العريش والحد من استخدام البلاستيك

مبادرة تجميل الشاطئ،
مبادرة تجميل الشاطئ، فيتو

نظمت جامعة العريش وفرع جهاز شئون البيئة وديوان عام محافظة شمال سيناء ومصنع أسمنت سيناء مبادرة تجميل شاطيء العريش والحد من استخدام  البلاستيك تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة  محافظ شمال سيناء والدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش

 

مبادرة لتجميل شاطيء العريش والحد من استخدام  البلاستيك

 

وبدأت الفاعلية بزراعة عدد "150" شتلة زينة من طلبة كلية العلوم الزراعية البيئية جامعة العريش  دعما للمبادرة الرئاسية مائة مليون شجرة ومبادرة اتحضر للاخضر وذلك للحد من تأثير التغيرات المناخية.
 

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كما تم البدء في مبادرة تجميل ونظافة شاطيء العريش 
وبدأت الفاعلية بكلمة الدكتور محمد نجاتى عميد كلية العلوم الزراعية البيئية حيث تم التعريف بالبلاستيك واستخداماته وأضرار النفايات البلاستيكية على البيئة وتأثيرها على الكائنات الحية سواء في البر أو البحر 
 

  وتم التوجيه بأهمية توعية الأفراد بأضرار التلوث البلاستيكي وأهمية إيجاد حلول لمشكلة مخلفات البلاستيك التى تضر بالصحة والاقتصاد والبيئة   وضرورة تعديل السلوكيات البيئية الخاطئة وتناول جهود الدولة المصرية في دعم العمل البيئي وخطورة الوضع الراهن من حيث كم المخلفات البلاستيكية  والذي يساهم فعليا في ظاهرة الاحتباس الحراري 
 

و أكد الدكتور هانى العلاقمى وكيل كلية العلوم الزراعية لشئون  المجتمع والبيئة يتم استهلاك 14 مليار كيس بلاستيكي في السنة مما يمثل خطورة علي البيئة  في مصر ويؤثر التلوث البلاستيكي البحري على 800 نوعا على الأقل من الكائنات البحرية وتقتل ما يصل إلى مليون طائر بحري.



وأضاف أن المجتمع الدولى أدرك مؤخرًا خطورة هذه المخلفات لذا فقد تم اعتماد قوانين وسياسات على الصعيد الدولي حيث قامت منظمة الأمم المتحدة  بإدراج الحد من التلوث البحري ضمن الهدفِ الرابعَ عشرَ من أهدافِ التنميةِ المستدامةِ  تحت مسمي «الحياة تحت الماء».
 

واضافت المهندسة رضوى سامى شاهين مدير فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة شمال سيناء أن النفايات البحرية مصدر تهديد رئيسي علي النظم الإيكولوجية للبيئة البحرية بما تحتويه من ثروات طبيعية وتأثيرها السلبي على البيئة صحيا واقتصاديا  ومنها خطر الإصابة ببعض انواع "Cancers "وزيادة نسبه تخزين الدهون فى الجسم وزيادة الأنسولين وإقتصاديا تؤثر النفايات البلاستيكية فى البيئة على الأنشطة الإقتصادية منها السياحة والصيد والملاحة.

 

 

وتحدثت عن ضرورة دعم تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة تعمل علي الحفاظ على البيئة واستغلال النفايات لانتاج صناعات نظيفة تفيد الأسرة المصرية بدعم مشروعات إعادة التدوير للمخلفات البيئة البحرية شهدت فى الأونه الأخيرة تزايد ملحوظ فى نسب التلوث بكافة أشكاله وخاصة التلوث البلاستيكى الذى يتضمن أنواعًا لاتتحلل وتبقى لآلاف السنين، حيث تقدر كميات المخلفات التي تصل إلي البحار والمحيطات بأكثر من عشرة ملايين طن سنويا ويمثل البلاستك بمنتجاته المتعددة النسبة الأكبر منها، مما يتطلب تكاتف الجميع لمواجهة هذا الخطر.
 

  واكد الدكتور سيد ثابت استشاري بيئي على أهمية توعية الشباب بطرق الحفاظ على البيئة والعمل على الارتقاءبالوعى البيئى من خلال الدور الهام الذي تقوم به إدارة رعاية الشباب  بعمل العديد من الندوات التوعوية وورش العمل في عدد من الكليات في جامعة العريش.

 

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واضاف احمد عبد المحسن مدير إدارة تحسين البيئة بمجلس مدينة العريش بضرورة الحفاظ على البيئة والعمل على التخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية وخطورة الحرق المكشوف وتأثيرها المباشر على صحة الأفراد وأهمية ترشيد الاستهلاك وإعادة تدوير المخلفات وخاصة البلاستيك 

وكان من أهم التوصيات:
ضرورة الحد من استخدام البلاستيك احادى الاستخدام وإيجاد  البدائل المستدامة وتشجيع التوجه نحو النشاطات الاقتصادية الخضراء ودعم مشروعات إعادة التدوير وحشد الدعم للعمل التحويلي  وتشجيع الاستثمار في إعادة تدوير البلاستيك وضرورة التوعية والعمل على تعديل السلوكيات البيئية الخاطئة وأهمية مشاركة الجميع فى الحفاظ على البيئة.

 

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