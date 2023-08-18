الجمعة 18 أغسطس 2023
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محافظات

79 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية بجنوب سيناء

محمد حامد عقل، فيتو
محمد حامد عقل، فيتو

أعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء أن مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء قد أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لانطلاق امتحان الدور الثاني للشهادة الثانوية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م بالمحافظة والتي ستبدأ غدا السبت وتنتهي الثلاثاء الموافق ٢٩ / ٠٨ / ٢٠٢٣م.

 

79 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية بجنوب سيناء

 


وأضاف وكيل الوزارة أن إجمالي المستهدفين للامتحان ٧٩ طالبا وطالبة بعدد (٦) لجان امتحانية بمدن طور سيناء وشرم الشيخ وأبورديس ورأس سدر ودهب ونويبع.

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وأوضح أنه تم توفير كافة مستلزمات اللجان من مطهرات وأدوات تعقيم وخامات امتحانية وأجهزة قياس الحرارة وعصا الالكترونية .
كما تم تجهيز استراحات السادة المنتدبين بالتجهيزات اللازمة لتوفير سبل الراحة والمعيشة بها.

 


وشدد وكيل الوزارة على مديري الإدارات ورؤساء اللجان بالتعاون والتنسيق التام والالتزام بإتباع التعليمات الوزارية والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان لضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.

 

جدير بالذكر أن ؜إجمالي المستهدفين بامتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية بالمحافظة  ١٢٠٠ طالب وطالبة حضر منهم ١١٨٧ طالبا وطالبة ونجح ١٠٨٨ طالبا وطالبة ورسوب ٣٣ طالبا وطالبة و٧٩ طالبا وطالبة لهم حق الدخول امتحان الدور الثاني  
وبلغت نسبة النجاح على مستوى قطاع المديريات على مستوى الجمهورية ٩١.٠٧ ٪؜.

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