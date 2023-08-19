أكاديمية مصر للطيران تنجح في تجديد اعتمادات شهادات ISO في الجودة والبيئة

اجتازت أكاديمية مصرللطيران للتدريب مراجعة شركة SGS الدولية لتجديد اعتمادات شهادة ISO ISO9001: 2015 ISO14001: 2015/ ISO 45001: 2018 / في مجالات أنظمة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية دون وجود أية ملاحظات.

وأشادت شركة SGS المانحة لشهادات ISO بنظم العمل داخل أكاديمية مصرللطيران للتدريب، كما أشادت بإلتزام الإدارة العليا بتطبيق أنظمة الجودة العالمية والمحلية إيمانًا بأن ذلك من شأنه الإرتقاء بخدمات شركات مصر للطيران المختلفة ومنها عناصر المنظومة التدريبية.

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مصر للطيران

واستضافت الشركة الوطنية مصر للطيران أوائل الثانوية العامة لهذا العام، حيث تم تنظيم جولة ميدانية لهم، وذلك للتعرف علي الأنشطة المختلفة للشركة الوطنية العريقة بالتنسيق والتعاون مع جريدة الجمهورية، بهدف تنمية الوعى لجيل المستقبل بمنظومة الطيران المدنى المصرى وفتح آفاق جديدة للشباب حديثى التخرج لإكتسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل فى شتى المجالات.

مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لأوائل الثانوية العامة بالأكاديمية

وبدأت الجولة بالصرح التدريبي الكبير أكاديمية مصر للطيران للتدريب وكان فى استقبالهم الطيار وليد سليمان رئيس الأكاديمية، والطيار معتز فتح الله نائب رئيس الأكاديمية حيث تم الترحيب بالطلبة والطالبات الأوائل وأشاروا إلى الدور الفعال للأكاديمية في دعم صناعة النقل الجوي محليًا ودوليًا ورفع كفاءة العاملين والمتدربين للوصول لأعلى مستويات التدريب الموصي بها إقليميًا ودوليًا بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للمتدربين سواء من داخل مصر أو الوافدين من مختلف دول العالم لتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل فى مختلف أنشطة الطيران المدني وكذلك تم الاطلاع على الشهادات والاعتمادات الدولية التي تمنحها الأكاديمية للمتدربين والدارسين من مختلف دول العالم.

ويأتي ذلك من منطلق المسئولية المجتمعية التي توليها الشركة الوطنية مصر للطيران اهتمامًا كبيرًا في مختلف المجالات واهتمامها بدور الشباب الح يوى في المجتمع وتنمية مهاراتهم الثقافية والتقنية، وتحت رعاية وزارة الطيران المدني.

طلاب الثانوية العامة

وخلال الزيارة إطلع الطلبة علي الأنشطة والخدمات والإمكانيات والبرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية بالأضافة إلي إطلاعهم علي أحدث أجهزة الطيران التمثيلى الخاصة بتدريب الطيارين واطقم الضيافه الجوية وكل ما يتعلق بعالم الطيران، وكذلك التعرف على إمكانيات أجهزة الإخلاء في حالات الطوارئ CEET وجهاز تدريب أطقم الضيافة على تقديم الخدمات على الطائرة CST وتدريب المهندسين والفنيين، هذا بالإضافة إلى كافة البرامج المتنوعة التى تقدمها الأكاديمية داخل فصولها التدريبية المتطورة، كما حرص الطلبة علي التقاط الصور التذكارية داخل الأكاديمية.