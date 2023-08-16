الأربعاء 16 أغسطس 2023
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أخبار مصر

مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لأوائل الثانوية العامة بالأكاديمية

أوائل الثانوية العامة،فيتو
أوائل الثانوية العامة،فيتو

استضافت الشركة الوطنية مصر للطيران أوائل الثانوية العامة لهذا العام، حيث تم تنظيم جولة ميدانية لهم، وذلك للتعرف علي الأنشطة المختلفة للشركة الوطنية العريقة بالتنسيق والتعاون مع جريدة الجمهورية، بهدف تنمية الوعى لجيل المستقبل بمنظومة الطيران المدنى المصرى وفتح آفاق جديدة للشباب حديثى التخرج لإكتسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل فى شتى المجالات.

مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لأوائل الثانوية العامة بالأكاديمية

وبدأت الجولة بالصرح التدريبي الكبير أكاديمية مصر للطيران للتدريب وكان فى استقبالهم الطيار وليد سليمان رئيس الأكاديمية، والطيار معتز فتح الله نائب رئيس الأكاديمية حيث تم الترحيب بالطلبة والطالبات الأوائل وأشاروا إلى الدور الفعال للأكاديمية في دعم صناعة النقل الجوي محليًا ودوليًا ورفع كفاءة العاملين والمتدربين للوصول لأعلى مستويات التدريب الموصي بها إقليميًا ودوليًا بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للمتدربين سواء من داخل مصر أو الوافدين من مختلف دول العالم لتزويدهم  بالمهارات اللازمة لسوق العمل فى مختلف أنشطة الطيران المدني وكذلك تم الاطلاع على الشهادات والاعتمادات الدولية التي تمنحها الأكاديمية للمتدربين والدارسين من مختلف دول العالم.

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ويأتي ذلك من منطلق المسئولية المجتمعية التي توليها الشركة الوطنية مصر للطيران اهتمامًا كبيرًا في مختلف المجالات واهتمامها بدور الشباب  الحيوى في المجتمع وتنمية مهاراتهم الثقافية والتقنية، وتحت رعاية وزارة الطيران المدني.

اوائل الثانويه العامه 

وخلال الزيارة إطلع الطلبة علي الأنشطة والخدمات والإمكانيات والبرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية بالأضافة إلي إطلاعهم علي أحدث أجهزة الطيران التمثيلى الخاصة بتدريب  الطيارين واطقم الضيافه الجوية وكل ما يتعلق بعالم الطيران، وكذلك التعرف على إمكانيات أجهزة الإخلاء في حالات الطوارئ CEET وجهاز تدريب أطقم الضيافة على تقديم الخدمات على الطائرة CST وتدريب المهندسين والفنيين، هذا بالإضافة إلى كافة البرامج المتنوعة التى تقدمها الأكاديمية داخل فصولها التدريبية المتطورة، كما حرص الطلبة علي التقاط الصور التذكارية داخل الأكاديمية.

وقد أنتهت الجولة بزيارة متحف مصر للطيران والتعرف علي تاريخ الشركة العريق علي مدار 91 عامًا وتم الاطلاع على طرازات الشركة منذ نشأتها وكان في إستقابلهم الطيار محمد موسي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والذي رحب بالطلبة المتفوقين وتم التقاط الصور التذكارية معهم وأوضح أن الشركة الوطنية مصر للطيران تحرص على دعم وتشجيع الطلاب المتفوقين من شباب مصر الواعد لتحقيق المزيد من النجاح والتفوق في حياتهم العلمية والعملية.

كما أعرب الطلبة عن سعادتهم بهذه الزيارة التي تعد بمثابة إضافة كبيرة لهم وبحسن إستضافة مصر للطيران لهم  وما لاقوه من حفاوة في الأستقبال كما أبدوا إعجابهم بمتحف مصرللطيران وبامكانيات وتاريخ الشركة الوطنية العريق والإمكانات المتطورة بأكاديمية مصر للطيران للتدريب.

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