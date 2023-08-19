بعد قليل، محاكمة عامل بتهمة قتل طالب في باب الشعرية

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية بعد قليل جلسة محاكمة عامل بتهمة قتل طالب بسبب مشاجرة بينهما في منطقة باب الشعرية.

كان قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا بحدوث مشاجرة وسقوط متوفى بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين قيام عامل - مقيم بدائرة القسم) بالتعدى بالضرب على طالب مصاب بجرح طعنى بالبطن مقيم بذات الدائرة باستخدام سلاح أبيض "سكين" حال تواجدهما بمحل البلاغ بسبب خلافات الجيرة، نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

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وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبسؤال كلٍ من والدى المتوفى أيدا ما سبق، وإتهما المذكور بالتسبب فى وفاة نجلهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.