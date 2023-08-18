الجمعة 18 أغسطس 2023
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حوادث

القبض على المتهم بقتل مسن بآلة حادة فى الزاوية الحمراء

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بقتل مسن بآلة حادة على رأسه فى مشاجرة بينهما بمنطقة الزاوية الحمراء.

مقتل مسن في الزاوية الحمراء

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط أحدهما قتيلا بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن يدعى “محمد أحمد” 74 سنة، مقتول بضربة على الرأس بواسطة آلة حادة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

لغز مقتل مسن الزاوية الحمراء

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وآخر بسبب خلافات بينهما، تطورت إلى مشاجرة بالأيدى قام خلالها المتهم بضرب المجنى عليه على رأسه باستخدام آلة حادة، مما أسفر عن مقتله فى الحال، وفر المتهم هاربا.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل العمد 

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات). 

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

 

 

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