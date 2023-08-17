أبرزها التواضع والخشوع، أمين الفتوى يوضح عبادات القلب وأهميتها في حياة الإنسان

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عبادات القلب هى ما تعطي الروح لعبادات الجوارح وتجعل الحياة، لافتا إلى أن عبادات القلب هى التواضع والخشوع والإنابة وترك الكبر.

عبادات القلب

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "من أعظم عبادات القلب، هى عبادة التوكل، وهى الترجمة المختصرة لقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ومعناها إنى بتبرأ من إنى لى قوة خاصة وبقول إنى كلى من الله وبالله، وإن المؤثر الحقيقى والفاعل الحقيقى للكون هو الله".

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واستكمل: "لا تدع قلبك معلق بالأسباب تعلق يحجبك عن مسبب الأسباب، الأخذ بالأسباب مهم جدا، والأهم من ذلك إن الأسباب مجرد علامات يحدث عندها الأثر، أنت تأخذ الدواء ليس ليشفيك، لكنه سبب والله يشفيك، الله جعل قانون الكون مبنى على الأسباب، وبالتالى لازم نأخذ بها نتوكل على الله ونأخذ بالأسباب ".

وأوضح: "الكسب والحركة والسعى سنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، والتوكل حاله، وهذا معناه إن خير من عرف الله وهو سيدنا محمد، كان يأخذ بالأسباب، وكان قلبه متعلق بالله، وبالتالى سنته العملية الأخذ بالأسباب، ومن ترك السعى والأسباب طعن فى سنة النبي صلى الله عليه وسلم".

أمين الفتوى: الرزق معلق بالسعى والأخذ بالأسباب

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كل مسلم عليه العمل وكل ميسر ما خلق له، ولكى تنال ما قسم لك عليك الأخذ بالأسباب، لافتا إلى أن القضاء نوعين وهما القضاء المبرم والقضاء المعلق.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "أما القضاء المبرم وهو ما هو كائن، يعنى قضى الله إن هناك جنة يبقى خلاص فى جنة، وهو أمر غير قابل للتغيير، أما القضاء المعلق، فهو المرتبط بفعل معين، يعنى الرزق معلق، ممكن يكون بعمل صالح صلة رحم أو دعاء".

واستكمل: "الإنسان مقضى له يأخذ هذا الرزق، بسبب ممكن يكون العمل والسعى والتعلم والدراسة، لكن لو هذا الرزق لا يأتى بدون سعي، أنت قعدت ولا تعلمت ولأ أخذت شهادة ولا اكتسبت مهارات وشهادات، عاوز يجيلك رزق إزاى، كلمة سيبها لله لو أنت عملت بالأسباب أولا".

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