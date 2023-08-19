السبت 19 أغسطس 2023
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سياسة

سر دعم النواب قرار الحكومة بتثبيت أسعار الكهرباء المطبقة حاليا

إيصالات الكهرباء،
إيصالات الكهرباء، فيتو

أسعار الكهرباء، تحاول الحكومة رغم كل الضغوط الراهنة مراعاة البعد الاجتماعي وخاصة في طرق دفع مستحقات الخدمات التي ترعاها الدولة على شاكلة الغاز والكهرباء، والملف الأخير يحاول المسئولين عنه مراعاة الظرف الراهن وتجنيب المواطنين أي ضغوط إضافية تتعلق بالتسعير في ظل عدة قدرة الكثيرين على تحمل اعباء جديدة، ولهذا دعم النواب القرار وأشادوا به على نطاق واسع. 

تفاصيل قرار وزير الكهرباء الخاص بأسعار الكهرباء 

في هذا الصدد، أشار أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إلى موافقة الحكومة على قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حاليًا، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة ستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024.

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يوضح عثمان أن الحكومة أرجأت الزيادات المقررة سلفًا لمدة 18 شهرًا، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية، موضحا أن تكلفة التأجيل تصل إلى 10 مليارات، وهو ما يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين. 

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توفر حزمة كبيرة من التدابير يعني توفير الحكومة سبل حماية اجتماعية للمواطنين إيمانًا بمبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وحماية للأسر الأكثر احتياجًا من آثار التضخم العالمي. 

تفاصيل أسعار رسوم خدمة العملاء بشرائح استهلاك الكهرباء 2023 للمشتركين والمنازل 

- الشريحة الأولى: جنيه واحد.

- الشريحة الثانية: جنيهان.

- الشريحة الثالثة: 6 جنيهات.

- الشريحة الرابعة: 11 جنيها.

- الشريحة الخامسة: 15 جنيهًا.

- الشريحة السادسة: 25 جنيها.

- الشريحة السابعة: 40 جنيهًا.

- ومن صفر إلى أكثر من 1000 خدمة العملاء 40 جنيهًا.

 أسعار شرائح الكهرباء للعام المالى الحالي

– الشريحة الأولى، تبدأ من صفر إلى 50 كيلو وات، سعرها حاليًّا 48 قرشًا.

– الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 58 قرشًا.

– الشريحة الثالثة، من صفر حتى 200 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 77 قرشًا.

– الشريحة الرابعة، من 201 إلى 350 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 106 قروش.

– الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 128 قرشًا.

– الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات، وسعرها حاليًّا 140 قرشًا.

- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 وسعرها حاليا (145 قرشا) وأصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح.

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الحكومة الكهرباء الغاز وزير الكهرباء أسعار الكهرباء

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