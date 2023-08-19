السبت 19 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

أنغام توجه رسالة لجمهورها في حفلها بالعلمين (فيديو وصور)

أنغام، فيتو
أنغام، فيتو

Al Alamein Awards، تستقبل مدينة العلمين الجديدة الدورة الأولى من مهرجان Al Alamein Awards  حتى 26 أغسطس الجاري.

وجديد حفلات مهرجان العلمين يُقام الآن مع المطربة الكبيرة أنغام.

وفور صعودها على المسرح قالت أنغام: "ببارك لمصر على العلمين الجديدة، وببارك لنفسي كمصرية على الجمال، وحشتوني جدًّا، وكان نفسي أقرب شوية عايزة أسلم عليكم واحد واحد".

 

وبدأت أنغام حفلها بأغنية نفضل نرقص، وأغنية حالة خاصة، وأغنية أساميك الكتيرة وهتشتاقوا ولا دبلت وأغنية بتوصفني بتكسفني.

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ويقود المايسترو هاني فرحات الأوركسترا في حفل أنغام بمهرجان العلمين الجديدة.

 

مهرجان Al Alamein Awards 

وتشتمل الدورة الأولى من المهرجان على 12 نشاطًا ما بين الرياضي والترفيهي وحفلات خاصة لكبار الفنانين المحليين والعرب والدوليين يصل عددهم إلى 40 نجمًا، كما يشهد Show جوي لطائرات الـRc بمشاركة لاعبين محترفين وأيضًا بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، إضافةً إلى تدشين عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء بالوطن العربي. 

ومع نهاية أيام المهرجان يشهد حفل Al Alamein Awards في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس حفلات لتوزيع الجوائز والتي ستُقدم بالتزامن مع التشغيل الرسمي لمدينة العلمين الجديدة. 

 

قامات فنية في مهرجان العلمين الجديدة

شهد مؤتمر مهرجان العلمين الجديدة، حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، أبرزهم الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، وحازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعماد متعب نجم الأهلي السابق، والدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق، والناقد الرياضي حسن المستكاوي، والناقد طارق الشناوي.

 

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