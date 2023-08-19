السبت 19 أغسطس 2023
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محافظات

القليوبية تستقبل وزير التنمية المحلية اليوم

وزير التنمية المحلية،
وزير التنمية المحلية، فيتو

تستقبل محافظة القليوبية اليوم اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات بمدن بنها والقناطر الخيرية وحي غرب شبرا الخيمة،  حيث يستقبله اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية. 

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قرى حياة كريمة

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود التي يبذلها القائمون على المبادرة لتكثيف تواجد عربات المبادرة في قرى "حياة كريمة" والمناطق الشعبية والقري الأكثر احتياجا، مما ساهم في تحقيق الهدف المنشود من المبادرة، وتلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن المبادرة تساهم أيضا في مواجهة البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.

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وأضاف وزير التنمية المحلية، أن مبادرة "سند الخير" يشترك بها 12 شركة شبابية متعاونة بالإضافة لـ3 مبادرات شبابية، ساهمت فى توفير السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق للوصول لأكبر شريحة من الأهالي، مشيرًا إلى الإعلان على مواقع التواصل المختلفة والصفحات الرسمية للمحافظات بمواعيد نزول السيارات التابعة لمبادرة «سند الخير» في التوقيتات المحددة للقافلة في كل محافظة.

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