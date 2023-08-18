السبت 19 أغسطس 2023
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سياسة

الحوار الوطني، مجلس الأمناء يطالب بسرعة إصدار قانون المجالس المحلية وإجراء الانتخابات في أقرب وقت

الحوار الوطني، فيتو
الحوار الوطني، فيتو

الحوار الوطني، انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني، من صياغة مخرجات جلسات لجانه المختلفة، والتي عقدت اجتماعاتها على مدار الشهور الأخيرة، وفيما يتعلق بقانون المجالس المحلية الشعبية.

وتوافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على التوصيات التالية:

ــ ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها.

ــ التوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، والذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25 % بحد أدنى ثلاثة أفراد في تلك القائمة

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ــ إعادة النظر في التشريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحليةـ.

ــ النظر في وضع المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وأهمية حصول المواطنين المقيمين فيها على حقهم في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية، بما يضمن الحوكمة والشفافية. إعمالًا بمبادئ المساواة مع غيرهم من المواطنين الذين يتمتعون بحق انتخاب المجالس الشعبية المحلية.

 

ــ إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منها تشكيل (لجان التخطيط التشاركي) والذي ساهمت تجربة حياة كريمة في توضيح وترسيخ معانيه.

 

ــ توفير تدريب عملي ومهني مناسب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية، وتأهيل الكوادر الشبابية المقبلة على الترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية.

ــ وضع تحديد مفصل لاختصاصات المجالس الشعبية المحلية، وإعطاء آليات رقابية فعالة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية ووضع ضوابط محددة لها ومنها السؤال والاستجواب.

 

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