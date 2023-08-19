البنتاجون يحدد موعد حل الصراع الأوكراني الروسي

الحرب الروسية الأوكرانية، صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي، بأنه من السابق لأوانه مناقشة إمكانية حل النزاع في أوكرانيا بطرق دبلوماسية قبل نهاية الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية.

آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية



وحول ما إذا كان هناك، بحسب الولايات المتحدة، أي مفاوضات خلف الكواليس بين موسكو وكييف بشأن إنهاء الصراع الأوكراني، قال مارك ميلي: "لن أعلق على أي تطورات مستقبلية أو مفاوضات جارية أو أي شيء من هذا القبيل. أود أن أقول إن هناك طرقًا مختلفة لتحقيق هذه الأهداف".

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الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية



وأضاف: "الآن ربما يكون من السابق لأوانه الحديث عن ذلك. الهجوم المضاد لم يستنفد نفسه بعد. نحن بحاجة إلى أن نرى كيف ينتهي كل شيء، ثم ننتقل إلى الأمام".



ردا على سؤال بشأن ما إذا بإمكان أوكرانيا أن تنتصر: "يعتمد الأمر على ما تعنيه بكلمة نصر، بالنسبة لأوكرانيا هذه معركة من أجل البقاء".

وأضاف تصريحا لصحيفة "واشنطن بوست": "إذا كان الهدف النهائي هو أوكرانيا حرة ومستقلة ذات سيادة، فهذا سيتطلب جهودا ملموسة إضافية".

وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وفي اتجاهات زابوروجيه، في 4 يونيو الماضي، ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل "الناتو" ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية.

ومن جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إلى أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي من محاور الجبهة، وتتعرض لخسائر فادحة.



وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهجوم المضاد الأوكراني لم يسفر عن أي تغييرات كبيرة في ميدان المعركة.



وأضاف أن القوات الأوكرانية تكبدت، منذ بدء هجومها المضاد في 4 يونيو، خسائر ثقيلة، بينها 415 دبابة وأكثر من 1300 مدرعة، ثلثها غربية الصنع.

ضحايا حرب روسيا وأوكرانيا

وأمس أفادت صحيفة «The New York Times» الأمريكية، بأن العدد الإجمالي للجنود الأوكرانيين والروس الذين قتلوا أو أصيبوا منذ بدء الحرب في أوكرانيا قبل 18 شهرًا يقترب من 500 ألف جندي.

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن مسؤولون أمريكيون، فقد فقدت أوكرانيا وروسيا عددًا هائلا من القوات مع استمرار هجوم كييف المضاد، وزاد الافتقار إلى الرعاية الطبية السريعة من الخسائر.

خسائر الجيش الروسي في حرب أوكرانيا



وحذر المسؤولون من أنه لا يزال من الصعب تقدير عدد الضحايا لأنه يُعتقد أن موسكو تقلل بشكل روتيني من عدد القتلى والجرحى في الحرب، ولم تكشف كييف عن الأرقام الرسمية. لكنهم قالوا إن المذبحة اشتدت هذا العام في شرق أوكرانيا واستمرت بوتيرة ثابتة مع استمرار الهجوم المضاد المستمر منذ ثلاثة أشهر.

وقال المسؤولون إن الخسائر العسكرية الروسية تقترب من 300 ألف، ويشمل العدد ما يصل إلى 120 ألف قتيل ومن 170 ألفا إلى 180 ألف جريح.

خسائر الجيش الأوكراني في الحرب ضد روسيا



فيما أشاروا إلي أن الخسائر في صفوف الجيش الأوكراني وصلت إلي نحو 200 ألف، ويشمل هذا العدد 70 ألف قتيل ومن 100 ألف إلى 120 ألف جريح.

لكن عدد الروس يفوق عدد الأوكرانيين في ساحة المعركة بحوالي ثلاثة إلى واحد، ولدى روسيا عدد أكبر من السكان يمكن تجديد صفوفها منه.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، يقول محللون إن أوكرانيا لديها حوالي 500 ألف جندي، بما في ذلك القوات العاملة وقوات الاحتياط والقوات شبه العسكرية. على النقيض من ذلك، تمتلك روسيا ثلاثة أضعاف هذا العدد تقريبًا، مع 1330.000 من القوات العاملة والاحتياطية وشبه العسكرية - معظم هذه الأخيرة من مجموعة فاجنر.