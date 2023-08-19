السبت 19 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وسائل إعلام عالمية تسلط الضوء على اكتشاف جامعة المنصورة لحوت عمره 41 مليون سنة

اكتشاف جامعة المنصورة،
اكتشاف جامعة المنصورة، فيتو

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، أن وسائل إعلام عالمية سلطت الضوء على اكتشاف جامعة المنصورة الخاص بحوت عاش قبل 41 مليون سنة من النوع المنقرض "توت سيتوس".

يصل طول الحوت المكتشف إلى 2.5 متر وكتلة جسم نحو 187 كيلوجرامًا، كما أنه أقدم أسلاف الحيتان مائية المعيشة والتي تطورت من أسلاف برمائية، مما يقدم فهما غير مسبوق لتاريخ الحياة والتطور والجغرافيا القديمة للحيتان الأولى.

قال الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، إن اكتشاف الحوت الجديد الذي يعد أحد أصغر وأقدم أسلاف الحيتان مائية المعيشة.

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بدأ اكتشافه عام 2017 وعكف الفريق البحثي على دراسته ومقارنة أجزائه من خلال فريق بحث مصري وتم العمل في صمت على مدار 6 سنوات، لاستكمال هذا الاكتشاف العظيم بدعم كبير من جامعة المنصورة.

وتم إعلان هذا الاكتشاف الضخم بعد البحث الدقيق في تفاصيل الحوت وأبعاده وطوله وارتفاعه وعمره.

 

وأشار أن الجامعة هي الداعم الأكبر لهذا الاكتشاف العظيم من حيث التمويل حيث كانت تتكلف الرحلة الواحدة ما يقرب ربع مليون جنيه، وتم تقديم إجمالي دعم٢ مليون و٧٥٩ ألف للرحلات الاستكشافية الأخيرة إيمانا من الجامعة بأهمية هذه الاكتشافات وتحقيقا لرؤية الجامعة في تطور البحر العلمي والنشر الدولي.

وقد تم الإعلان عن هذا الاكتشاف وظهوره  إلى النور بجهود فريق البحث المكون من الدكتور هشام سلام مؤسس قسم الحفريات داخل الجامعة وتم نشر هذا البحث في مجلة نيتشر العالمية. 

ويعد هذا الحوت أصغر وأقدم أسلاف الحيتان، وتم تسميته توتسيتس تمينا بالملك المصري توت عنخ آمون لأنه مات في عمر صغير مثل الملك الصغير، وكان ملكا للبحار القديمة وقتها وبالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، ويبلغ طول الحوت 2.5 متر بينما يبلغ وزنه 187 كيلو.

وتم  إطلاق اسم توتسيتس على الحوت الجديد تيمنا بالملك المصري توت عنخ آمون.

ومن جانبه هنأ  الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الفريق البحثي المشترك  على الاكتشاف الحفري الجديد والذى يعد أحد الإنجازات العلمية في مجال الحفريات تسجل باسم مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة والذى يضم نخبة من العلماء في مجال الحفريات بالإضافة إلى مجموعة من الباحثين بمختلف الجامعات حيث تم بالمركز إنشاء مدرسة علمية وبحثية مصرية خالصة هي الأولى من نوعها في الجامعات المصرية وعلى مستوى الشرق الأوسط.

وصرح عالم الحفريات المصري، البروفيسور هشام سلام، قائد الفريق البحثي ومؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، وأستاذ الحفريات بجامعة المنصورة: "وجدنا أن هذا الحوت الجديد ينتمي إلى عائلة حيتان الباسيلوصوريات “Basilosauridae”، وهي مجموعة من أسلاف الحيتان المنقرضة التي تمثل أول مراحل المعيشة الكاملة للحيتان في الماء، بعد انتقال أسلافها من اليابسة إلى الماء". 

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