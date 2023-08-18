السبت 19 أغسطس 2023
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أخبار مصر

معلومات الوزراء: تضاعُف عدد الشركات الناشئة في مصر أكثر من 5 مرات

مجلس الوزراء، فيتو
مجلس الوزراء، فيتو

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بيانا حول عدد الشركات الناشئة في مصر خلال 5 سنوات.

وتضاعُف عدد الشركات الناشئة في مصر بأكثر من 5 مرات خلال 5 سنوات؛ إذ وصل عددهم إلى ١٧٧ شركة ناشئة تعمل في أكثر من 14 قطاعًا فرعيًّا بنهاية 2022.

و٣٠٪؜ من هذه الشركات توسعت إقليميًّا وعالميًّا، أي يمكن اعتبار مصر بمثابة مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية في العالم العربي والإفريقي.

160 صفقة في "الشركات الناشئة" شهدتها مصر مؤخرا مقابل. 153 بالإمارات و144 بالسعودية.

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12 معدل نمو سنوي متوقع لمصر إفريقيا في الخدمات المالية على 2025.

ترتيب مصر من حيث عدد صفقات الشركات الناشئة، الأول إقليميا وبشمال إفريقيا.

ترتيب مصر من حيث كوادر التكنولوجيا المالية"، الثالث إقليمي وشمال إفريقيا.

مجلس الوزراء 

98 شركة ناشئة بمصر لديها مكاتب خارجية أو تقدم خدماتها بالخارج، أغلبها في الإمارات والسعودية والولايات المتحدة.

102 شركة في مصر تخطط للتوسع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2024 خاصة، في تركيا وباكستان.

وفي سياق آخر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بـ تثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حاليًا.

وتضمن قرار مجلس الوزراء مد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفًا لمدة 18 شهرًا، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن.

خطة تخفيف أحمال الكهرباء في محافظات مصر 

وكان مجلس الوزراء، قد أعلن عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، فى المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول.

وتشمل خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي تم إعدادها بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، 24 محافظة من محافظات الجمهورية، ويستثنى من هذه الخطة محافظات: مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وذلك نظرا لقلة معدلات الاستهلاك بتلك المحافظات للطاقة الكهربائية.

 

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