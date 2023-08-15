الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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حوادث

تفاصيل سقوط طالبة ثانوية عامة من الطابق الخامس في المنصورة

سقوط طالبة، فيتو
سقوط طالبة، فيتو

سقطت طالبة بالصف الثالث الثانوي من نافذة منزلها بالطابق الخامس بمسكنها بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، أثناء قيامها بالتنظيف، وأصبت بنزيف في المخ وكسور متعددة، وجرى نقلها لمستشفى المنصورة الدولي في حالة خطرة. 


كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد علي فوزي خضر، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من مستشفى المنصورة الدولي بوصول "علياء.ق.ع.م"، 18 عامًا، طالبة بالصف الثالث الثانوي، مصابة باشتباه نزيف في المخ وكسور متعددة بالجسم"ادعاء سقوط من علو". 

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثاني المنصورة بقيادة رائد دكتور كريم عبدالرازق، رئيس المباحث، وبسؤال والدتها"شهيرة.ب"، 42 عامًا، ربة منزل، قررت أنه حال قيام نجلتها بتنظيف إحدى النوافذ بالشقة سكنهما بالطابق الخامس، اختل توازنها مما أدى إلى سقوطها وحدوث إصابتها ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك.
حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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