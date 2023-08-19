السبت 19 أغسطس 2023
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أخبار مصر

المتحف اليوناني الروماني يكشف النقاب عن لوحة نقراطيس التي تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير

لوحة نقراطيس، فيتو
لوحة نقراطيس، فيتو

يعرض المتحف اليوناني الروماني الجديد لوحتين متطابقتين، هما نسختين من قرار ملكي واحد أصدره الملك نختنبو الأول أول حكام الأسرة الثلاثين، إحداهما تم نقلها من المتحف المصري، وكانت قد عُثر عليها ضمن أنقاض معبد في مدينة نقراطيس.


وتحمل اللوحتان نصًّا هيروغليفيًّا متطابقًا، مكتوب في 14 عمودًا، وكان أهم ما فيه هو القرار الملكي بتخصيص نسبة 10% من الرسوم التي تحصل من السفن التجارية اليونانية والفينيقية التي تمر عبر ميناء ثونيس-هيراكليون، وتستخدم الممر الملاحي للفرع الكانوبي للنيل لتصل إلى مدينة نقراطيس. 

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المتحف اليوناني الروماني

وبالنسبة تُخصص كموارد لمعبد وكهنة الإلهة نيت بمدينة سايس. وقد أمر الملك نختنبو الأول بنسخ هذا الأمر الملكي من نسختين، وأن توضع نسخة عند فم البحر (ثونيس-هيراكليون)، والأخرى عند أهم ميناء على الفرع الكانوبي (نقراطيس).

 

لوحة نقراطيس

وعُثر على اللوحة الأولى (لوحة نقراطيس) سنة 1899م، والتي يبلغ ارتفاعها حوالي مترين، وقد اتخذت اللوحة الشكل المستطيل ذا القمة المستديرة، ويوجد بالجزء العلوي منهما نقش غائر يُمثِّل الملك نختنبو الأول يقدم القرابين إلى الإلهة نيت، الإلهة الحامية لمدينة سايس (صا الحجر، إحدى قرى مركز بسيون، بمحافظة الغربية).


وأما اللوحة الثانية فانتشلت من البحر بعد مائة عام في 1998م، وتشير إلى هيراكليون ثونيس باسم الميناء، ويبدو أنها موقع مصري قديم ازدهر مع تضخم النشاط التجاري اليوناني في مصر، وعثر فيها على ممرات ملاحية وسفن غارقة ومعابد لإلهة المصرية (آمون جرب) ومباني يونانية، ودلائل على استمرار التجارة حتى القرن الثامن. لكن كارثة ما، ربما تسونامي 365م على سواحل مصر الشمالية، أو انزلاق الطبقات الأرضية عند مصب النهر، أدت إلى غرق المدينة.

 

مدينة نقراطيس

وتُعد مدينة نقراطيس (كوم جعيف، إيتاي البارود، محافظة البحيرة، 70 كم جنوب البحر المتوسط)؛ أول مستوطنة لليونانيين في مصر، والتي لم تفقد أهميتها بعد إنشاء الإسكندرية بل استمرت أهميتها حتى نهاية الحكم الروماني. حيث عُثر فيها على معابد لديانات شتى ومصانع للفيانس والفخار.

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البحر المتوسط المتحف المصري بالتحرير المتحف اليوناني الروماني محافظة الغربية

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