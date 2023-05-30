الثلاثاء 30 مايو 2023
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أخبار مصر

مدبولي يتابع موقف مشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني والمنطقة المحيطة به

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي , فيتو

تطوير المتحف الروماني بالإسكندرية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع "تطوير المتحف اليوناني الروماني" والمنطقة المحيطة به بمحافظة الإسكندرية.

وحضر الاجتماع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وأحمد عيسى طه، وزير السياحة والآثار، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، والعميد هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار، ومؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف.

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كما شارك في الاجتماع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاستعداد لافتتاح المتحف اليوناني الروماني، موضحًا أنه من الأهمية بمكان سرعة الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل وترميم المتحف، وكذا تطوير المنطقة المحيطة به، مؤكدًا ضرورة أن تكون هناك توقيتات محددة وواضحة للانتهاء من هذه الأعمال.

واستعرض الاجتماع معدلات تنفيذ مشروع تطوير وتحديث المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، بما يشمل أعمال ترميم الواجهات الداخلية والخارجية واستكمال أعمال التشطيبات، وتنسيق الموقع العام.

كما عرض وزير السياحة والآثار بشكل تفصيلي سير العمل في أعمال المتحف، ومن ذلك موقف استكمال أعمال العرض المتحفي ونقل القطع الأثرية للمتحف، بالإضافة إلى موقف تنفيذ الخدمات بالمشروع، ومنها البازارات السياحية، بالإضافة إلى باقي مكونات مبنى المتحف الذي سيتضمن قاعات للعرض المتحفي مغلقة ومفتوحة، ومعامل، ومخازن آثار، وقاعة المحاضرات، ومكتبة الكتب النادرة، وأرشيف للتسجيل والتوثيق.
وأضاف الوزير: لدينا خطة واضحة والتزام بالانتهاء من الأعمال المتبقية في 30 يونيو المقبل.

وشهد الاجتماع أيضًا استعراض المخططات الخاصة بتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف اليوناني بالإسكندرية، بما يشمل تجهيز الساحة المواجهة للمدخل الرئيسي للمتحف، ورفع كفاءة الطرق المحيطة، وتجهيز الحديقة المتحفية، والعديد من الترتيبات الأخرى التي تستهدف تهيئة المتحف والمنطقة لاستقبال الوفود السياحية.

وفي نهاية الاجتماع، كلفّ رئيس مجلس الوزراء بسرعة توفير التمويل اللازم لتطوير المنطقة المحيطة، والبدء على الفور في التنفيذ، مؤكدًا ضرورة أن يتابع المحافظ الأعمال، مع سرعة الانتهاء منها.


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رئيس مجلس الوزراء تطوير المتحف الروماني بالإسكندرية المتحف الروماني بالإسكندرية اللواء هشام آمنة وزير السياحة

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