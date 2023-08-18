السبت 19 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

شعار صوت مصر يتصدر مسرح حفل أنغام في العلمين الجديدة

حفل انغام، فيتو
حفل انغام، فيتو

انطلق منذ قليل حفل الفنانة أنغام في مدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة  وسط حضور جماهيري كبير.

وتصدر شعار “صوت مصر”  حفل أنغام قبل صعودها علي المسرح   بشكل خاطف للأنظار 

ومن المفترض أن تقدم أنغام خلال حفلها الغنائي بالعلمين باقة من أغانيها الشهيرة ومن أبرزهم “اكتبلك تعهد”، “ياريتك فاهمني” وغيرهم.

مهرجان Al Alamein Awards 

وتشتمل الدورة الأولى من المهرجان على 12 نشاطًا ما بين الرياضي والترفيهي وحفلات خاصة لكبار الفنانين المحليين والعرب والدوليين يصل عددهم إلى 40 نجمًا، كما يشهد Show جوي لطائرات الـRc بمشاركة لاعبين محترفين وأيضًا بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، إضافةً إلى تدشين عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء بالوطن العربي

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ومع نهاية أيام المهرجان يشهد حفل Al Alamein Awards في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس حفلات لتوزيع الجوائز والتي ستُقدم بالتزامن مع التشغيل الرسمي لمدينة العلمين الجديدة. 

 

قامات فنية في مهرجان العلمين الجديدة

وشهد مؤتمر مهرجان العلمين الجديدة، حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، أبرزهم الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، وحازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعماد متعب نجم الأهلي السابق، والدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق، والناقد الرياضي حسن المستكاوي، والناقد طارق الشناوي.

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