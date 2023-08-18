منتخب مصر لن يضم لاعبين جددا في سبتمبر المقبل

منتخب مصر، كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني، أن قائمة الفريق في معسكر سبتمبر المقبل، لن تشهد ضم أي عناصر جديدة، وأن البرتغالي روي فيتوريا، سيعتمد على نفس المجموعة من اللاعبين الذين تواجدوا في معسكر يونيو الماضي.

أوضح المصدر في تصريحات خاصة لفيتو، أن توقف الدوري بسبب فترة الراحة بين الموسمين، حرمت المدير الفني لـ منتخب مصر من متابعة أي عناصر جديدة في الدوري المحلي، لذلك سيكون إعتماد فيتوريا في معسكر سبتمبر المقبل على نفس المجموعة التي تم استدعاؤها في المعسكر الماضي، والتي ضمت 28 لاعبًا.

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أضاف المصدر، أن هناك متابعة من الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة الدكتور محمد أبو العلا لحالة اللاعبين المصابين والعائدين من الإصابة أمثال طارق حامد وعمرو السولية ومحمد النني وأكرم توفيق والذين غابوا عن منتخب مصر في تجمعاته الأخيرة.

منتخب مصر يواجه إثيوبيا

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره المنتخب الإثيوبي، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار، والمحدد لها يوم 8 سبتمبر المقبل باستاد الدفاع الجوي.

كما يخوض منتخب مصر مواجهة أخرى ودية بعدها بأربعة أيام، وبالتحديد يوم 12 سبتمبر أمام منتخب تونس، والتي تأتي في بداية استعداداته لخوض ماراثون التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

قلق فيتوريا

وتسيطر حالة من القلق على البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، قبل أيام من إعلان أسماء اللاعبين المحليين المنضمين للمعسكر المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وتونس، بسبب توقف الدوري المصري الممتاز وعودة اللاعبين الدوليين من فترة راحة سلبية طويلة، وعدم خوضهم أي مباريات رسمية مع فرقهم قبل معسكر الفراعنة المقبل، وبالتالي ابتعادهم عن فورمتهم الفنية والبدنية وهو ما يؤرق فيتوريا قبل مواجهتي إثيوبيا وتونس.

وبات من المؤكد أن يستدعي فيتوريا أكبر عدد من اللاعبين المحترفين لقائمة منتخب مصر في المعسكر المقبل، خاصة أن أغلبهم قد بدأ الموسم الكروي الجديد مع ناديه، وأصبحوا جاهزين فنيا وبدنيا للمشاركة في مباراتي المنتخب الوطني أمام إثيوبيا وتونس.

يجتمع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، مع جهازه المعاون الأسبوع المقبل لحسم كافة التفاصيل بشأن معسكر الفراعنة في سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره التونسي وديًا يوم 12 سبتمبر، على أن يتم تحديد موعد إعلان قائمة الفراعنة المحلية والمحترفين.

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب إثيوبيا في المباراة التي سوف تجمع المنتخبين في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

منتخب مصر يستعد لمواجهتي إثيوبيا وتونس، فيتو

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا

وتقام مباراة منتخب مصر مع نظيره منتخب إثيوبيا في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر على استاد الدفاع الجوي.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر مع إثيوبيا

وتذاع مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب إثيوبيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لكل البطولات التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

طاقم حكام مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا

يدير مباراة منتخب مصر وإثيوبيا طاقم جابوني بقيادة باتريك تانجي، ويعاونه بوريس ديتسوجو، وستيفين مويو.