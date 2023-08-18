أهالي كفر شكر في انتظار جثامين ضحايا حادث الساحل الشمالي

ينتظر أهالي مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية وصول، جثامين 4 من ضحايا حادث طريق الإسكندرية مطروح الساحلي أمام نقطة مرور سيدي عبد الرحمن، لتشييعهم بالساحة الخارجية لمسجد محي الدين بالمدينة، وسيخصص المسجد كاملًا للنساء وصلاة الجنازة عند الوصول، والدفن بمقابر العائلة.

البداية عندما نشر أحد أفراد العائلة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أسماء ضحايا عائلته من حادث السير على طريق الإسكندرية مطروح الساحلي أمام نقطة مرور سيدي عبد الرحمن، وتحولت صفحات التواصل الإجتماعي لدفتر عزاء الراحلين حيث نعي الأهالي والأصدقاء الراحلون مؤكدين أن الخبر فاجعة بكل المقاييس.

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واتشحت مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية بالسواد حزنا علي مصرع 4 من أسرة واحدة في حادث تصادم مروع علي طريق الإسكندرية مطروح الساحلي، وصرحت جهات التحقيق بمطروح بدفن جثث ضحايا الحادث وتسليمها لذويهم لدفنهم في مسقط رأسهم بمدينة كفر شكر وسط حالة من الحزن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت قد لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم سيارتين ملاكي على طريق الإسكندرية - مطروح الساحلي أمام نقطة مرور سيدي عبد الرحمن، وتم نقلهم لمستشفى العلمين النموذجي.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف برفقة الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وجرى نقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي، بدخول 4 جثث هامدة بإسم جنا عمرو عادل الشربيني 12 سنة، وعمرو عادل الشربيني 35 سنة الأب، وميرفت الدسوقي صادق 53 سنة والدة الأب وجودي عمرو عادل 6 سنوات وعادل عمرو عادل 3 سنوات وجميعهم من مركز كفر شكر إثر تصادم سيارتين ملاكي على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي.

بالإضافة إلى إصابة هيام جمال الشربيني 35 سنة اشتباه كسر بالفك السفلي والفقرات العنقية وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

أكد الأهالي أن الأسرة كانت في إجازة مصيف وتعرضت لحادث أسفر عن مصرع رب الأسرة ووالدته و2 من أبنائه بينما ترقد الزوجة وطفل في حالة خطرة باستقبال مستشفى العلمين النموذجي.

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